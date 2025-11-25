Για τέταρτο μήνα «στο κόκκινο» η αγορά εργασίας – Η ευέλικτη απασχόληση γίνεται ο κανόνας

Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα η ελληνική αγορά εργασίας καταγράφει μείωση στις καθαρές θέσεις εργασίας, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση που έχει αρχίσει να γίνεται εμφανής από τις αρχές του φθινοπώρου. Παρά τις νέες προσλήψεις που συνεχίζουν να εμφανίζονται στα στοιχεία, το τελικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό, καθώς οι αποχωρήσεις – κυρίως λόγω λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου – ξεπερνούν τις νέες τοποθετήσεις.

Παράλληλα, αλλάζει πλέον και η ποιοτική σύνθεση της απασχόλησης. Η «ευέλικτη εργασία» κυριαρχεί σταδιακά, με τη μερική απασχόληση, τις εκ περιτροπής συμβάσεις και τις εποχικές δουλειές να αποτελούν σημαντικό μέρος των προσλήψεων. Η αγορά γεμίζει θέσεις που δεν προσφέρουν σταθερότητα, ούτε εγγύηση εισοδήματος, αλλά αντίθετα χαμηλότερες αποδοχές και μεγαλύτερη εργασιακή αβεβαιότητα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 44% των πρώην εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνει ότι θα επέστρεφε στην αγορά εργασίας μόνο εφόσον υπήρχε δυνατότητα υβριδικής ή ευέλικτης απασχόλησης. Η τάση αυτή δείχνει πως ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού έχει πλέον εσωτερικεύσει ότι η πλήρης, σταθερή εργασία δεν είναι ο κανόνας — και ότι η επαναδραστηριοποίηση εξαρτάται κυρίως από την ευελιξία των όρων, όχι από τις αποδοχές.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ενισχύουν την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που λειτουργεί υπό πίεση. Η ΤτΕ καταγράφει αυξημένο κόστος εργασίας, δηλαδή υψηλότερη επιβάρυνση για τους εργοδότες, την ώρα που οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται. Παρότι οι ονομαστικοί μισθοί αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 5,6%, η άνοδος των τιμών και η επικράτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης εξανεμίζουν μεγάλο μέρος της αύξησης. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι κοστίζουν περισσότερο στις επιχειρήσεις, αλλά λαμβάνουν λιγότερη αγοραστική δύναμη στο τέλος του μήνα.

Η διπλή αυτή πίεση — λιγότερες σταθερές θέσεις και χαμηλότερη πραγματική αμοιβή — δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αγορά εργασίας που λειτουργεί περισσότερο με όρους προσαρμογής και λιγότερο με όρους ανάπτυξης. Αν η τάση συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να παγιωθεί ένα μοντέλο χαμηλής ασφάλειας, στο οποίο η «ευελιξία» δεν θα αποτελεί επιλογή, αλλά μονόδρομο τόσο για επιχειρήσεις όσο και για εργαζομένους.

