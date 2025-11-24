«Θέρμανση 2025–26: Έως και 20% ακριβότερος ο φετινός χειμώνας – Πολλαπλή επιβάρυνση για τα νοικοκυριά»

Καθώς ο χειμώνας του 2025–26 ξεκινά, τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα νέο κύμα αυξήσεων στο κόστος θέρμανσης. Παρά τις διαβεβαιώσεις για “ελεγχόμενη αγορά”, η πραγματικότητα δείχνει πως σε όλα σχεδόν τα συστήματα θέρμανσης καταγράφεται φέτος αύξηση από 5% έως και 20% σε σχέση με πέρυσι — μια επιβάρυνση που σε συνδυασμό με τον γενικευμένο πληθωρισμό, τις υψηλές τιμές ρεύματος και τη βαριά έμμεση φορολογία, γίνεται πολλαπλάσια.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι τιμές εκκίνησης είναι φέτος περίπου 8–12% υψηλότερες, οφειλόμενες κυρίως στην παγκόσμια άνοδο της τιμής του αργού αλλά και στη σταθερή φορολογική επιβάρυνση που παραμένει στο τελικό προϊόν. Το φυσικό αέριο εμφανίζει πιο συγκρατημένες αυξήσεις, της τάξης του 5–10%, αλλά παραμένει αστάθμητο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Σημαντικότερο πλήγμα δέχονται τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα — είτε μέσω ηλεκτρικών σωμάτων, είτε με κλιματιστικά παλαιότερης τεχνολογίας. Η μεσοσταθμική άνοδος της τιμής κιλοβατώρας, σε συνδυασμό με τη μικρή υποχώρηση των κρατικών επιδοτήσεων, οδηγεί σε αύξηση 10–20% στο συνολικό κόστος θέρμανσης για όσους εξαρτώνται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ακόμη πιο υψηλές είναι οι ανατιμήσεις σε καυσόξυλα και πέλλετ, όπου οι αυξήσεις φτάνουν το 20–30%, λόγω υψηλής ζήτησης και κόστους μεταφοράς.

Παρότι η κυβέρνηση επιμένει ότι τα νοικοκυριά “προστατεύονται” μέσω επιδομάτων και ελεγχόμενων τιμολογίων, η πραγματικότητα είναι πως η βαριά έμμεση φορολογία (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι) διατηρεί τεχνητά υψηλές τις τελικές τιμές. Έτσι, η φετινή αύξηση δεν είναι απλώς αριθμητική· είναι πολλαπλή, επειδή έρχεται να προστεθεί στον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό από τα τρόφιμα, τις μεταφορές και το ρεύμα.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: πριν καν μπει για τα καλά ο χειμώνας, τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται για μια από τις πιο ακριβές θερμαντικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας – με την “κρυφή” φορολογία και τη διεθνή ενεργειακή αστάθεια να πιέζουν προς την ίδια κατεύθυνση.

