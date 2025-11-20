Η Ιθάκη του Τσίπρα καθορίζει τις εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που είναι το βήμα το οποίο αναμένεται να ξεκλειδώσει τα επόμενα, δηλαδή τις όποιες ενέργειες είναι ενταγμένες σε έναν σχεδιασμό πολιτικής επανόδου του πρώην πρωθυπουργού.

Η προοπτική της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό, ακόμη και το κυβερνητικό στρατόπεδο, το οποίο εκδηλώνει νευρικότητα με συνεχείς επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό.

Ωστόσο, το «ανακάτεμα της τράπουλας» επηρεάζει κυρίως τα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, και βασικά τα κόμματα που σχετίζονται με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Στο ΠΑΣΟΚ το θέμα δεν είναι οι δημοσκοπικές απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα, αυτές φαίνεται να είναι πολύ μικρές, ωστόσο κυρίαρχη είναι η ανησυχία για το γεγονός ότι τυχόν επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα θα τον καταστήσει «δίπολο» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πετώντας «εκτός» το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δημοσκοπικά παραμένει χαμηλά και κάτω από το «δυνητικό» κόμμα Τσίπρα. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει με τις κινήσεις του αυτή την πρόθεση για αναβίωση του διπόλου που ζήσαμε έως τις εκλογές του 2023.

«Κοινό ψηφοδέλτιο» vs «προσκλητήριο»

Στον ΣΥΡΙΖΑ φαινομενικά έχει επέλθει νηνεμία, μετά την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας το κόμμα να μην κινηθεί αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα και να χαράξει τη γραμμή περί σύγκλισης – στην πράξη, λένε από τα ηγετικά κλιμάκια, η γραμμή για τις συνεργασίες είναι πάγια εδώ και έναν χρόνο, και σε αυτή εντάσσεται πλέον και ο Τσίπρας, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε προ ημερών (Open) ότι ο ίδιος δεν αισθάνθηκε ικανοποίηση από την αποχώρηση Τσίπρα (δήλωση που κινείται μεταξύ αυτονόητου και… ενόχλησης), μένοντας πάντα στη γραμμή ότι «δεν είμαστε αντίπαλοι», οι πορείες σε αυτή τη φάση είναι παράλληλες και, παρά τη «διαφορετική οπτική», οφείλουν να «συγκλίνουν».

Ωστόσο, και παρά την εικόνα κανονικότητας που δίνουν οι αντιπαραθέσεις στο πλαίσιο της Βουλής και της καθημερινής πολιτικής επικαιρότητας, και οι εμφανίσεις Φάμελλου, στο παρασκήνιο όλο και περισσότερα στελέχη ομολογούν ότι όλοι βρίσκονται σε αναμονή για το τι θα κάνει ο Τσίπρας. Ορισμένοι βουλευτές φαίνεται να προβληματίζονται για την προσωπική τους τύχη και το πώς θα διασφαλίσουν το «προσκλητήριο» στο κόμμα Τσίπρα, ο οποίος όταν παραιτήθηκε έστειλε μηνύματα αυστηρού «face control».

Με δεδομένο ότι τέτοιοι προβληματισμοί, που συνεπάγονται και δημόσιες δηλώσεις οι οποίες αφήνουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα, πυροδοτούν σενάρια για αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνέντευξή του στο Open θέλησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Ερωτηθείς για το αν είναι προετοιμασμένος για νέες αποχωρήσεις, έπειτα από αυτή του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως δεν είναι προετοιμασμένος υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει στην κατεύθυνση των συγκλίσεων. Κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως μήνυμα σε όσους το σκέφτονται πως θα χρεωθούν περαιτέρω κατακερματισμό, κόντρα στις προσπάθειες του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση ο Σωκράτης Φάμελλος επιμένει ότι όλοι, και ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά αλλά και Τσίπρας (και ΣΥΡΙΖΑ φυσικά), πρέπει να συγκλίνουν σε ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο και μάλιστα όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι – όπως είπε – η αναμονή φθείρει τις συνεργασίες, ενώ μια τέτοια εξέλιξη κοντά στον χρόνο των εκλογών θα περάσει στους πολίτες ως «ψηφοθηρική».

«Σταυροδρόμι»

Στη Νέα Αριστερά η προοπτική της συμμαχίας και με τον Τσίπρα και όχι μόνο με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που προτείνει ο Χαρίτσης («ενότητα και προοδευτικό μέτωπο»), έχει ωθήσει τα πράγματα σε οριακό σημείο και αναμένονται εξελίξεις.

Η πλευρά Σακελλαρίδη και όσοι συσπειρώνονται γύρω του, μεταξύ αυτών οι Τσακαλώτος, Σκουρλέτης, Φίλης, Βίτσας, Δρίτσας κ.ά., η παλιά φρουρά στελεχών δηλαδή, έχει απορρίψει την πρόταση Χαρίτση στην Κεντρική Επιτροπή όπου πλειοψηφεί.

Την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Χαρίτσης έδωσε συνέχεια εκτός οργάνων, επιμένοντας στο δημοψήφισμα, παρά το ότι είχε απορριφθεί στο όργανο, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης το απέρριψε εκ νέου και διεμήνυσε ότι ο χώρος συζήτησης για τις συμμαχίες είναι το συνέδριο.

Με δεδομένο ότι ο Χαρίτσης δεν έδωσε νέα συνέχεια, από την πλευρά της πλειοψηφίας κάνουν την εκτίμηση ότι πλέον η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θα συζητηθεί στις οργανώσεις, όπου σε κάθε περίπτωση θα εκφραστούν τα μέλη (άρα, λένε, ποια η αναγκαιότητα του δημοψηφίσματος;) και στη συνέχεια η τελική συζήτηση θα γίνει στο συνέδριο.

Από την πλευρά της ηγεσίας πάντως δεν φαίνεται να έχει ειπωθεί η τελευταία λέξη, καθώς δεν έχει δοθεί σήμα «ραντεβού στο συνέδριο». Αντιθέτως, με την παρέμβασή του την περασμένη Τετάρτη ο Αλέξης Χαρίτσης άφησε να εννοηθεί ότι προχωρά η συλλογή υπογραφών υπέρ του δημοψηφίσματος (απαιτούνται οι υπογραφές του 25% των μελών, εν προκειμένω 1.000 υπογραφές). Επομένως, αναμένεται η συνέχεια επ’ αυτού, που θα δείξει αν οι δύο πλευρές θα πάνε στο συνέδριο μαζί.

