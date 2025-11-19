search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 18:27

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Αξιόπιστος σύμμαχος, ζωτικός εταίρος η Ελλάδα – Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά» – Το πρώτο μήνυμά της (Video)

19.11.2025 18:27
gilfoil minima 88- new

Μέσω βίντεο απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο μήνυμά της από την έλευσή της στην Αθήνα.

Σε μία τρίλεπτη ανασκόπηση των πρώτων ημερών της στη χώρα από την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η πρέσβης των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τι τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ Ελλάδα για την θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να ενδυναμώσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα» αναφέρει στην ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Χ.

Στο βίντεο, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ξεκινά την αφήγησή της από την ημέρα του εορτασμού της ελληνικής εθνικής ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο και αναφέρεται στους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους. Κάνει ξεχωριστή αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό και πώς ενέπνευσε τον αμερικανικό, ενώ εξυμνεί και τη συνεισφορά των Ελληνοαμερικανών με τις παραδόσεις τους στην κουλτούρα των ΗΠΑ.

Χαρακτηρίζει την Ελλάδα «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο» και επισημαίνει ως μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες, όπως λέει, θα αντιμετωπίσουμε μαζί, «την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα των νέων δρόμων για την καινοτομία». 

Τέλος, ευχαριστεί τον λαό της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή και δεσμεύεται να εργαστεί σκληρά για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των δύο εθνών.

1 / 3