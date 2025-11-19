search
19.11.2025 17:10

Σάκης Αρναούτογλου στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές: «Βιώσιμη αλιεία σημαίνει και αξιοπρεπές εισόδημα για τους αλιείς μας»

19.11.2025 17:10
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ-1

Κεντρικός ομιλητής στη δημόσια ακρόαση της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών με θέμα «Το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής», ήταν ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου. Ο Έλληνας Ευρωβουλέυτής στην ομιλία του ανέδειξε την ανάγκη για μία νέα, ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα ενοποιεί την περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη στον τομέα της αλιείας.

Η ακρόαση περιλάμβανε δύο βασικές θεματικές ενότητες που ανέδειξαν ότι το μέλλον της αλιείας στην Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς την αξιοποίηση της επιστήμης και την προστασία των θαλασσών.

Η πρώτη θεματική είχε τίτλο «Η επιστήμη της αλιείας και η αλιεία με επιστημονική μέθοδο» και συντονίστηκε από τον Γάλλο ευρωβουλευτή Eric Sargiacomo. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των Maider Plaza Morlote (Ισπανικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας), Christian Tsangarides (Low Impact Fishers of Europe) και Miguel Machete (IMAR – OKEANOS, Αζόρες) τέθηκε ο καθοριστικός ρόλος των επιστημονικών δεδομένων στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, η ανάγκη περιορισμού των απορρίψεων, η ενίσχυση των ελέγχων κατά της παράνομης αλιείας και η προστασία κρίσιμων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με στόχο μια ουσιαστική ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και στη φυσική αναγέννηση των ιχθυαποθεμάτων.

Η δεύτερη θεματική ενότητα, με τίτλο «Περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα», συντονίστηκε από τον ίδιο τον Σάκη Αρναούτογλου και περιλάμβανε παρεμβάσεις του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Παλέρμο, Nicola Gullo, και της ειδικού θαλάσσιων οικοσυστημάτων της οργάνωσης ClientEarth, Bellinda Bartolucci.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ευχαρίστησε τους εισηγητές για τις σαφείς και ουσιαστικές αναλύσεις τους, επισημαίνοντας ότι το νομικό πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια και ότι οι οικονομικές πραγματικότητες των αλιευτικών στόλων συνδέονται άρρηκτα με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις για την προστασία των θαλασσών. Όπως τόνισε, οι παράκτιες κοινότητες χρειάζονται κανόνες που να εφαρμόζονται δίκαια και να προστατεύουν το κοινωνικό δικαίωμα στη θάλασσα ως πηγή ζωής, εργασίας και πολιτισμού.

Κλείνοντας, ο Σάκης Αρναούτογλου επισήμανε ότι οι συζητήσεις αυτές τροφοδοτούν άμεσα το νομοθετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. «Η βιώσιμη αλιεία δεν είναι μόνο περιβαλλοντικός στόχος· είναι οικονομική στρατηγική και κοινωνική ευθύνη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα οφέλη πρέπει να κατανέμονται δίκαια, οι θαλάσσιες κοινότητες να ενισχυθούν και οι μελλοντικές γενιές να έχουν πρόσβαση στους πόρους που σήμερα διαχειριζόμαστε.

Ακολούθησε συζήτηση υπό τον συντονισμό της Σουηδής ευρωβουλευτού Sofie Eriksson, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κορυφαίων φορέων του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της DG MARE Kęstutis Sadauskas, ο CEO της Europêche Daniel Voces και η Εκτελεστική Διευθύντρια της OCEANA Europe, Vera Coelho. Όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο αλιείας που θα υπηρετεί τις θάλασσες, την οικονομία και τους ανθρώπους που ζουν από αυτές.

