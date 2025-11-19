search
19.11.2025 16:16

Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα από την κακοκαιρία – Κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς (Video)

19.11.2025 16:16
kataigida new

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Θεσπρωτίας έχει δημιουργήσει η καταρρακτώδης βροχή, λόγω του μεγάλου όγκου νερού και των φερτών υλικών.

Μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια καθώς φύλλα από τα δένδρα έφραξαν τα φρεάτια. Τα συνεργεία του Δήμου άνοιξαν τις σχάρες για τα υποχωρήσουν τα νερά, ωστόσο συνίσταται μεγάλη προσοχή σε οδηγούς και διερχόμενους πολίτες καθώς τα ανοικτά φρεάτια είναι παγίδες. Η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.

Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς έχουν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Αυτή την ώρα επιχειρούν μηχανήματα του Δήμου και της Πολιτικής Προοστασίας.

Πλημμυρισμένος σε διάφορα σημεία είναι και ο δρόμος που οδηγεί στην λωρίδα της Σαγιάδας, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και προς το χωριό Μαυρούδι. Από τις αρμόδιες Αρχές συνίσταται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, από το πρωί, με 17 μηχανήματα επιχειρεί στα ορεινά της Κόνιτσας και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων όπου παρατηρούνται κατολισθήσεις.

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, καθώς τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές, όπως τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, γύρω στις 9:30 το βράδυ, κεραυνός χτύπησε τη σκεπή τετραώροφης πολυκατοικίας, προκαλώντας θραύση της κεραμοσκεπής. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

