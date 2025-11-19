search
Ισχυρή κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Κόπηκαν δρόμοι στα δύο (video)

19.11.2025 14:15
peripoliko-plimira-igoumenitsa

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Ηγουμενίτσα και σημαντικό μέρος του Νομού Θεσπρωτίας.

Η νεροποντή είναι έντονη και έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, ενώ έχει κοπεί στα δύο το οδικό δίκτυο που οδηγεί στην περιοχή Πλαταριά.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή «Τσιμέντα» έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί ψάχνουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ραντεβού με 14χρονη

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Πτώμα άνδρα ανασύρθηκε από τη Διώρυγα της Κορίνθου

