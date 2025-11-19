Ισχυρή κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Κόπηκαν δρόμοι στα δύο (video)

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Ηγουμενίτσα και σημαντικό μέρος του Νομού Θεσπρωτίας.

Η νεροποντή είναι έντονη και έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, ενώ έχει κοπεί στα δύο το οδικό δίκτυο που οδηγεί στην περιοχή Πλαταριά.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή «Τσιμέντα» έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί ψάχνουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

