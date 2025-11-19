search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 13:32

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

19.11.2025 13:32
kiriaki_griva

Συνεχίζονται οι απολογίες των αστυνομικών που είχαν υπηρεσία την ημέρα της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε πει στην δολοφονημένη γυναίκα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί, όταν εκείνη ζήτησε να τη συνοδεύσουν στο σπίτι της αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

«Η φράση “το περιπολικό δεν είναι ταξί” δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων.

Η διαδικασία για την απόδοση ευθυνών των αστυνομικών που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πρίν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της, συνεχίζεται ενώπιον της Ανακρίτριας.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο φρουρός του τμήματος ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο, την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, η αστυνομικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Όλοι οι αστυνομικοί ελέγχονται ποινικά για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Διαβάστε επίσης:

Πτώμα άνδρα ανασύρθηκε από τη Διώρυγα της Κορίνθου

Δολοφονία Λάλα: Νέα προθεσμία πήραν οι 4 κατηγορούμενοι, την Πέμπτη οι απολογίες

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονο, που κατήγγειλε ληστεία ενώ ήταν σε ραντεβού με 14χρονη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
singapore-1
ADVERTORIAL

Διπλή παγκόσμια αναγνώριση για την TP Greece από τη Singapore Airlines και το Contact Center World

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Πρόστιμα ύψους 98.500 θα πληρώσουν οι επίορκοι γιατροί και φαρμακοποιοί που έκλεβαν τον ΕΟΠΥΥ

6-7-meme
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το φαινόμενο «6-7»: Πώς μια φράση που… δε σημαίνει τίποτα, έγινε trend

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

Clay- Higgins
ΚΟΣΜΟΣ

Clay Higgins: Ποιος είναι ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε να μην δημοσιοποιηθούν οι φάκελοι Έπσταϊν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:42
singapore-1
ADVERTORIAL

Διπλή παγκόσμια αναγνώριση για την TP Greece από τη Singapore Airlines και το Contact Center World

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Πρόστιμα ύψους 98.500 θα πληρώσουν οι επίορκοι γιατροί και φαρμακοποιοί που έκλεβαν τον ΕΟΠΥΥ

6-7-meme
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το φαινόμενο «6-7»: Πώς μια φράση που… δε σημαίνει τίποτα, έγινε trend

1 / 3