Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Συνεχίζονται οι απολογίες των αστυνομικών που είχαν υπηρεσία την ημέρα της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε πει στην δολοφονημένη γυναίκα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί, όταν εκείνη ζήτησε να τη συνοδεύσουν στο σπίτι της αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

«Η φράση “το περιπολικό δεν είναι ταξί” δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων.

Η διαδικασία για την απόδοση ευθυνών των αστυνομικών που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πρίν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της, συνεχίζεται ενώπιον της Ανακρίτριας.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο φρουρός του τμήματος ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο, την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, η αστυνομικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Όλοι οι αστυνομικοί ελέγχονται ποινικά για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

