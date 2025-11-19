Πτώμα άνδρα ανασύρθηκε από τη Διώρυγα της Κορίνθου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πτώμα άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων ανασύρθηκε από τη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.
Το πτώμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου για την διεξαγωγή νεκροψίας-νεκροτομής.
Προς το παρόν παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία του άνδρα, αλλά και πώς βρέθηκε να επιπλέει το πτώμα του στο κανάλι.
