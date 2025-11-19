search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.11.2025 11:36

Δολοφονία Λάλα: Νέα προθεσμία πήραν οι 4 κατηγορούμενοι, την Πέμπτη οι απολογίες

19.11.2025 11:36
dolofonia_lala

Νέα προθεσμία για αύριο Πέμπτη 20.11.2025, ζήτησαν και έλαβαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες μετήχθησαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να ζητήσουν νέα προθεσμία μιας ημέρας για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι 4 συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί την Κυριακή (16/11/25) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον ανακριτή όπου είχαν λάβει προθεσμία για σήμερα Τετάρτη.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία απο προθεση κατα συρροη απο κοινου τετελεσμενη και σε αποπειρα, πλαστογραφία, κλοπή, διακίνηση ναρκωτικων ουσιών, αγορα και κατοχη και προς ιδία χρήση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Το θύμα είχε γλιτώσει ήδη από μια απόπειρα δολοφονίας τον Μάιο του 2025 και κυκλοφορούσε με σωματοφύλακες και θωρακισμένα αυτοκίνητα ενώ κρατούσε κρυφές τις μετακινήσεις και τον τόπο διαμονής του.

Το έγκλημα, για το οποίο εκτιμάται ότι ήταν συμβόλαιο θανάτου ύψους 300.000 ευρώ, έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι πολυτελούς κατοικίας όπου δέχθηκε καταιγισμό πυρών…

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

