Δολοφονία Λάλα: Νέα προθεσμία πήραν οι 4 κατηγορούμενοι, την Πέμπτη οι απολογίες

Νέα προθεσμία για αύριο Πέμπτη 20.11.2025, ζήτησαν και έλαβαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες μετήχθησαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να ζητήσουν νέα προθεσμία μιας ημέρας για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι 4 συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί την Κυριακή (16/11/25) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον ανακριτή όπου είχαν λάβει προθεσμία για σήμερα Τετάρτη.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία απο προθεση κατα συρροη απο κοινου τετελεσμενη και σε αποπειρα, πλαστογραφία, κλοπή, διακίνηση ναρκωτικων ουσιών, αγορα και κατοχη και προς ιδία χρήση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.

Το θύμα είχε γλιτώσει ήδη από μια απόπειρα δολοφονίας τον Μάιο του 2025 και κυκλοφορούσε με σωματοφύλακες και θωρακισμένα αυτοκίνητα ενώ κρατούσε κρυφές τις μετακινήσεις και τον τόπο διαμονής του.

Το έγκλημα, για το οποίο εκτιμάται ότι ήταν συμβόλαιο θανάτου ύψους 300.000 ευρώ, έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι πολυτελούς κατοικίας όπου δέχθηκε καταιγισμό πυρών…

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονο, που κατήγγειλε ληστεία ενώ ήταν σε ραντεβού με 14χρονη

Βόλος: Ασέλγησε σε 16χρονη που έκανε πρακτική στην επιχείρησή του – «Δεν ήξερα ότι ήταν ανήλικη»

Πάτρα: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει τη 12χρονη – Σε προαύλιο σχολείου ο βιασμός, έρχεται δίωξη για τον 16χρονο