Δολοφονία Λάλα: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη των τεσσάρων – Οι κάμερες, οι λίρες και το «χρυσό» συμβόλαιο θανάτου

Τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. από το Σάββατο (15/11). Η δολοφονία του επιχειρηματία – μέλους της Greek Mafia όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία ήταν από τα ακριβότερα συμβόλαια θανάτου και κόστισε από 300.000 ευρώ.

Οι τρεις από τους συλληφθέντες που θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης είναι Έλληνες ενώ το τέταρτο άτομο έχει καταγωγή από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Στα κρησφύγετά τους βρέθηκαν όπλα, χρυσές λίρες, χρήματα και άλλα.

Το «χτύπημα» τον Σεπτέμβριο και τα βίντεο

Καταλύτης στην εξιχνίαση της υπόθεσης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ ήταν το χτύπημα που είχαν πραγματοποιήσει οι δύο βασικοί δράστες τον περασμένο Σεπτέμβριο σε βάρος του οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι ο οποίος ήταν φίλος παλιότερα του Γιάννη Λάλα και εργαζόταν και σε πρατήριά του, ενώ από τότε είχαν καταφέρει οι Αρχές και τους είχαν ταυτοποιήσει για αυτή την απόπειρα ανρθωποκτονίας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν κάποια κοινά στοιχεία στο περιστατικό αυτό και στην μαφιόζικη εκτέλεση της Αράχωβας και τότε ελέγχοντας τα κινητά τηλέφωνα του 37χρονου, διαπίστωσαν πως οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας έδειξαν πως χάθηκε το σήμα τους στην Αθήνα και «χτύπησε» στην Βοιωτία την ημέρα του εγκλήματος. Σε συνδυασμό με βιντεοληπτικά υλικά που κατέγραψαν την διαφυγή τους και μία σειρά από άλλα στοιχεία, συνδυαστικά, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες.

Παράλληλα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, καρέ – καρέ κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων, καταστημάτων και σπιτιών που βρίσκονταν κοντά στον τόπο του εγκλήματος, τις κινήσεις των τεσσάρων δραστών με τα τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν το βράδυ της δολοφονίας, όσο και στον τόπο καύσης του, αλλά και την διαφυγή τους από την περιοχή που ακολούθησε.

Τα βιντεοληπτικά αυτά υλικά ανέλυσαν οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών και αξιοποίησαν οι διώκτες τους, του Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τη συνολική παρατήρηση του οπτικού υλικού, προέκυψε ότι οι δράστες της ανθρωποκτονίας, προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο της επίθεσης, να προβούν στην καύση του κλεμμένου ΙΧ και να διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και να συντονίσουν όλες τις κινήσεις τους, χρησιμοποίησαν συνολικά τρία οχήματα, ένα κόκκινο και δύο μαύρα ΙΧ.

Τα τρία αυτοκίνητα καταγράφηκαν να ξεκινούν από την περιοχή του Γκύζη κοντά από το σπίτι του 28χρονου βασικού δράστη και να προσεγγίζουν τον νομό Φωκίδος, με προορισμό το σημείο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Μετά την μαφιόζικη εκτέλεση, οι δράστες διέφυγαν, αρχικά με το κόκκινο μέχρι το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει ένα από τα μαύρα. Μετά το σημείο αυτό, τα δύο αυτοκίνητα καταγράφηκαν να απομακρύνονται από κοινού μέχρι και το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε ολοσχερώς καμένο το ένα αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα δύο άλλα αυτοκίνητα επέστρεψαν στην Αθήνα, όπου τελευταία φορά καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή του Γκύζη, πλησίον του σημείου της πρώτης καταγραφής των τριών οχημάτων.

Όπως προέκυψε από τη συνολική έρευνα, ο άνδρας που οδηγούσε κατά την προσέγγιση στον τόπο του εγκλήματος, αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 28χρονος βασικός δράστης, ενώ ο συνοδηγός ήταν ο 37χρονος επίσης βασικός δράστης.

Ο άνδρας που, κατά την προσέγγιση των δραστών προς τον τόπο του εγκλήματος οδηγούσε αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 22χρονος, ενώ κατά τη διαφυγή από τον τόπο του εγκλήματος και την επιστροφή στην Αττική, ο άνδρας που οδηγούσε, αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 21χρονος.

Τους «έκαψαν» και τα κινητά

Από την ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών τηλεφωνίας, προέκυψε ότι την ημέρα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα, ο 37χρονος και ο 21χρονος ενεργοποίησαν κεραίες στην περιοχή της Αράχωβας σε χρόνο που καταγράφηκαν και τα οχήματα των δραστών στην περιοχή.

Στη συνέχεια, δεν καταγράφηκε άλλη δραστηριότητα, έως και τον χρόνο μετά τη δολοφονία και έπειτα επέστρεψαν στην Αττική. Αντίστοιχα, 28χρονος και ο 22χρονος προέκυψε ότι δεν είχαν μαζί τους τις δικές τους τηλεφωνικές συσκευές.

Αγορές και χρυσές λίρες

Από το σύνολο των προανακριτικών δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις ημέρες μετά την ανθρωποκτονία του Λάλα, ο 37χρονος βασικός δράστης, έλαβε χρήματα και ενημέρωσε τους δύο νεαρούς συνεργούς τους, να έρθουν στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη για να πληρωθούν.

Ενδεικτικά, 37χρονος, λίγες μέρες μετά την ανθρωποκτονία του Λαλά προέβη σε αγορά χρυσών λιρών, οι οποίες μάλιστα βρέθηκαν κατά την έρευνα σο σπίτι που διέμενε. Επίσης, αγόρασε στη σύζυγό του καινούριο scooter και είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου, τύπου SUV. Ο 28χρονος λίγες μέρες μετά την ανθρωποκτονία αγόρασε επίσης ένα αυτοκίνητο.

Στις κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 65 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ, μέρος, όπως όλα δείχνουν της αμοιβής τους, από το εκτελεσμένο «συμβόλαιο θανάτου».

Διαβάστε επίσης:

Φρούριο η Αθήνα για την πορεία του Πολυτεχνείου, ανοιχτές οι πύλες μέχρι τη 1 μ.μ. – Κατέθεσε στεφάνι ο Τασούλας (videos)

Στην Ιταλία ο 17χρονος Μάριος για το μόσχευμα που θα του χαρίσει ζωή (video)

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση, πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου