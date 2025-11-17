search
ΕΛΛΑΔΑ

17.11.2025 08:21

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση, πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

polytexneio2 new

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βρίσκονται σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων για την 52η Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στη Θεσσαλονίκη το κάλεσμα είναι για τις 6 το απόγευμα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, από όπου και θα ξεκινήσει πορεία προς το κέντρο της πόλης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 16:00 το απόγευμα σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, και σταδιακά, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων, ενώ θα σημειωθούν αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Από τις 16:00 θα υπάρξουν διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή και, όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις συνθήκες.

Η Τροχαία ενημερώνει ακόμη ότι από ώρα 06.00 και μέχρι τη λήξη των σχετικών εκδηλώσεων, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε κεντρικές οδούς της πόλης, και συγκεκριμένα, σε τμήματα της Εγνατίας, της Γ΄ Σεπτεμβρίου, της Καρ. Ντήλ, της Βασ. Ηρακλείου, της Κ. Καραμανλή, Ελ. Βενιζέλου, Ολυμπιάδος, Ι. Δραγούμη και Γ. Βιζυηνού.

Σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου θα βρίσκονται τροχονόμοι για την αποφυγή ταλαιπωρίας των οδηγών, ενώ η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ζητά τη συνεργασία των πολιτών, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

