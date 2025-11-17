search
Βορίζια: Απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας

Σήμερα (17/11) είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα στα Βορίζια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να ρίξει φως στους ηθικούς αυτουργούς της αιματηρής υπόθεσης.
Ανακρίτρια και εισαγγελέας αναμένουν να μάθουν ποιοι έδωσαν τις εντολές, ένα στοιχείο που θεωρούν καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών.

Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ φέρεται να έχει ήδη ταυτοποιήσει τους χρήστες των όπλων που συμμετείχαν στο μακελειό, ωστόσο αυτό που παραμένει ζητούμενο είναι ο εντοπισμός των ηθικών αυτουργών.

Σε ό,τι αφορά τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής, εκτιμάται ότι τα απομάκρυναν άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας.

Και ενώ οι έρευνες για τα όπλα συνεχίζονται, οι συνήγοροι των δύο πλευρών κάνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τις κρυψώνες ή τα σημεία που τα πέταξαν, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ εξακολουθούν να εξετάζονται οι εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» που δημιουργήθηκε στα Βορίζια.

Επίσης, σε εξέλιξη είναι και η έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού, όμως η αστυνομία γνωρίζει ότι τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα για άλλη υπόθεση μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού.

Τέλος, νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής στην Κρήτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί αύριο το νησί.

