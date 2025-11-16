search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 00:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 22:49

Βορίζια: Οι «μεταφορείς» των τραυματιών στο στόχαστρο για τα όπλα από το μακελειό 

16.11.2025 22:49
vorizia-astynomikoi

Αστυνομικές και δικαστικές αρχές φαίνεται να έχουν ήδη σχηματίσει σαφή εικόνα για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, καθώς και για το ποιοι από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησαν.

Παρ’ όλα αυτά, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η ταυτοποίηση των όπλων που όντως χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό επεισόδιο, αφού η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να εξετάζει εξονυχιστικά όσα έχουν εντοπιστεί έως τώρα.

Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εντοπισμού του συνόλου του οπλισμού που είχαν στα χέρια τους οι δύο πλευρές τη στιγμή της συμπλοκής. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές του επεισοδίου έχουν ήδη συλληφθεί, ωστόσο οι έρευνες δεν σταματούν εδώ. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση ενός δεύτερου ατόμου που φέρεται να συνδέεται με την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας, καθώς και ο εντοπισμός του ηθικού αυτουργού της επίθεσης.

Η αστυνομία έχει ήδη στη διάθεσή της καταθέσεις που περιγράφουν τον ρόλο ενός υπόπτου ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εν τω μεταξύ οι έρευνες γύρω από την «εξαφάνιση» των όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό ο οπλισμός να μεταφέρθηκε από τα ίδια άτομα που έσπευσαν να οδηγήσουν τους τραυματίες στα κοντινά κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Οι συνήγοροι των δύο πλευρών απευθύνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν πού έχουν κρύψει ή πετάξει τα όπλα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες με ακρίβεια.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια συνεχίζεται η ανάλυση των εκατοντάδων καλύκων που περισυνελέγησαν από το σημείο της συμπλοκής, ενώ παράλληλα εξετάζονται δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα τηλέφωνα χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας του 39χρονου θύματος, τα οποία εμπλέκονται σε άλλη υπόθεση.

Καθοριστική θεωρείται η απολογία του 23χρονου που φέρεται να έχει συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας. Ο νεαρός αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, σε μια κατάθεση που ενδέχεται να ρίξει νέο φως στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Φρούριο η Αθήνα για το Πολυτεχνείο με 5.000 αστυνομικούς – Αντιτρομοκρατική, ΕΥΠ και drones σε όλο το κέντρο

Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες, ψάχνει τον ηθικό αυτουργό η ΕΛΑΣ

Κιλκίς: Θύμα απάτης άνδρας που πλήρωσε 3.200 ευρώ για αμάξι που δεν παρέλαβε ποτέ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vrohi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με υγρασία και έντονες βροχές ξεκινάει η εβδομάδα – Πότε θα χειμωνιάσει για τα καλά

alaf
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και… πολιτικό μήνυμα από Αλαφούζο: Τι είπε για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

congo mine
ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Tουλάχιστον 32 νεκροί σε δυστύχημα σε ορυχείο κοβαλτίου – Κατέρρευσε ολόκληρη πλαγιά (Video)

ukraine
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Στα play off η Ουκρανία, «απόλυτη» και με… μηδενικό «παθητικό» η Αγγλία – Στα τελικά η Νορβηγία με πάρτι κόντρα στην Ιταλία

greenpeace uranium
ΚΟΣΜΟΣ

Η Greenpeace καταγγέλλει «εντατικοποίηση» εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 00:37
vrohi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με υγρασία και έντονες βροχές ξεκινάει η εβδομάδα – Πότε θα χειμωνιάσει για τα καλά

alaf
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και… πολιτικό μήνυμα από Αλαφούζο: Τι είπε για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

congo mine
ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Tουλάχιστον 32 νεκροί σε δυστύχημα σε ορυχείο κοβαλτίου – Κατέρρευσε ολόκληρη πλαγιά (Video)

1 / 3