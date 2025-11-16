Βορίζια: Οι «μεταφορείς» των τραυματιών στο στόχαστρο για τα όπλα από το μακελειό 

Αστυνομικές και δικαστικές αρχές φαίνεται να έχουν ήδη σχηματίσει σαφή εικόνα για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, καθώς και για το ποιοι από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησαν.

Παρ’ όλα αυτά, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η ταυτοποίηση των όπλων που όντως χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό επεισόδιο, αφού η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να εξετάζει εξονυχιστικά όσα έχουν εντοπιστεί έως τώρα.

Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εντοπισμού του συνόλου του οπλισμού που είχαν στα χέρια τους οι δύο πλευρές τη στιγμή της συμπλοκής. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές του επεισοδίου έχουν ήδη συλληφθεί, ωστόσο οι έρευνες δεν σταματούν εδώ. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση ενός δεύτερου ατόμου που φέρεται να συνδέεται με την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας, καθώς και ο εντοπισμός του ηθικού αυτουργού της επίθεσης.

Η αστυνομία έχει ήδη στη διάθεσή της καταθέσεις που περιγράφουν τον ρόλο ενός υπόπτου ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εν τω μεταξύ οι έρευνες γύρω από την «εξαφάνιση» των όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό ο οπλισμός να μεταφέρθηκε από τα ίδια άτομα που έσπευσαν να οδηγήσουν τους τραυματίες στα κοντινά κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Οι συνήγοροι των δύο πλευρών απευθύνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν πού έχουν κρύψει ή πετάξει τα όπλα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες με ακρίβεια.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια συνεχίζεται η ανάλυση των εκατοντάδων καλύκων που περισυνελέγησαν από το σημείο της συμπλοκής, ενώ παράλληλα εξετάζονται δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα τηλέφωνα χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας του 39χρονου θύματος, τα οποία εμπλέκονται σε άλλη υπόθεση.

Καθοριστική θεωρείται η απολογία του 23χρονου που φέρεται να έχει συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας. Ο νεαρός αναμένεται να δώσει σημαντικά στοιχεία ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, σε μια κατάθεση που ενδέχεται να ρίξει νέο φως στην υπόθεση.

