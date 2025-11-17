Ο Γιάννης Ρίτσος απαγγέλλει τη «Ρωμιοσύνη» στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Η ημέρα του Πολυτεχνείου φέρνει στο μυαλό μνήμες. Όπως τότε που ο Γιάννης Ρίτσος απήγγειλε στίχους από τη «Ρωμιοσύνη», στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου.

Τότε που ο ποιητής της «Ρωμιοσύνης» απαγγέλλει και η φωνή του γίνεται σύνθημα για ένα τεράστιο κύμα διαδηλωτών.

«Σώπα, όπου να ’ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Aυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Kάτου απ’ το χώμα, μες στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκοινί – προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, προσμένουν να σημάνουν την ανάσταση. Tούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας – δε μπορεί κανείς να μας το πάρει…»

