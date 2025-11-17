Καιρός: Με υγρασία και έντονες βροχές ξεκινάει η εβδομάδα – Πότε θα χειμωνιάσει για τα καλά

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με έντονη μετεωρολογική κινητικότητα, καθώς ο καιρός στη χώρα διαμορφώνεται από την ταυτόχρονη δράση τριών βασικών παραγόντων.

Συγκεκριμένα, οι ενισχυμένοι νοτιάδες θα φθάσουν τα 6–7 μποφόρ και θα αυξήσουν την υγρασία, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για το βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας και η μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα προκαλέσει θολούρα σε αρκετές περιοχές.

Παρά το βροχερό σκηνικό, οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες για την εποχή, ενώ η πρώτη πραγματικά ψυχρή εισβολή τοποθετείται για μετά τις 23 Νοεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός αλλάζει από τη Δευτέρα 17/11 με ενίσχυση των νοτιάδων που θα φτάσουν τα 6–7 μποφόρ στα πελάγη. Παράλληλα, αυξημένη υγρασία και συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνοδεύσουν την ατμόσφαιρα τις επόμενες ημέρες.

Οι άνεμοι αυτοί θα μεταφέρουν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ πιθανή είναι και η επίδραση στο ανατολικό Αιγαίο. Τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα σε Κέρκυρα και Ήπειρο.

Η ενίσχυση του νότιου ρεύματος θα οδηγήσει και σε άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στις ελάχιστες τιμές. Όπως επισημαίνει η Αναστασία Τυράσκη, οι νυχτερινές ώρες δεν θα έχουν την ψύχρα προηγούμενων ημερών. Ωστόσο, σημαντική ψυχρή μεταβολή δεν διαφαίνεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Η μεταφορά σκόνης θα είναι ήπια, χωρίς τα έντονα επεισόδια της άνοιξης, αλλά αρκετή για να δημιουργήσει θολούρα σε ορισμένες περιοχές.

Ο καιρός τη Δευτέρα (17/11) από το meteo.gr

Για τη Δευτέρα (17/11) προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά σε Θράκη και πιθανόν στα νησιά του aνατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Ιόνιο, Ήπειρο, dυτική Στερεά.

Μετά το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών σε ανατολική Στερεά και νότια Εύβοια. Η ορατότητα, τις πρωινές και βραδινές ώρες, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ενώ η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη βόρεια Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα – στη δυτική Μακεδονία από 0 έως 17, από 9 έως 22 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα, από 8 έως 21 στη δυτική Ελλάδα – στην Ήπειρο από 2 έως 18, από 11 έως 21 στις Κυκλάδες και από από 8 έως 23 στην Κρήτη, από 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 21 στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο, σύμφωνα με το meteo.gr, από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών, μετά το απόγευμα, αναμένονται στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.

Ακόμα, λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Οι «μεταφορείς» των τραυματιών στο στόχαστρο για τα όπλα από το μακελειό

Φρούριο η Αθήνα για το Πολυτεχνείο με 5.000 αστυνομικούς – Αντιτρομοκρατική, ΕΥΠ και drones σε όλο το κέντρο

Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες, ψάχνει τον ηθικό αυτουργό η ΕΛΑΣ