Δολοφονία Λάλα: Το «βιογραφικό» των δύο συλληφθέντων, η εμπλοκή σε απαγωγή και η απόπειρα δολοφονίας οπαδού του Ολυμπιακού

Ιδιαίτερα βεβαρημένο ποινικό παρελθόν φαίνεται πως έχουν δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι παλιοί γνώριμοι των Αρχών, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη για την απαγωγή του επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Γιώργου Κυπαρίσση, έξω από το σπίτι του στο Ντράφι το 2022, για απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 34χρονου οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο συλληφθέντες, μικρότεροι σε ηλικία, έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Οκτώ όπλα και 100.000 ευρώ

Οι τέσσερις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν χάρη στο βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη διαφυγή τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αθήνα, αστυνομικοί κατάσχεσαν οκτώ όπλα (επτά 9ρια πιστόλια και ένα περίστροφο) και περισσότερα από 100.000 ευρώ.

Τα όπλα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστική εξέταση.

Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και εντολέα της εκτέλεσης Λάλα -που είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ- παραμένει ανοιχτή για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως οι εκτελεστές αφού γάζωσαν τον 42χρονο, πυροβολώντας τον με ένα καλάσνικοφ και ένα 9αρι πιστόλι, τράπηκαν σε φυγή με ένα SUV μάρκας Nissan που είχαν κλέψει από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, μαζί με τα όπλα που βρέθηκαν καμένα στο κουφάρι του αυτοκινήτου.

