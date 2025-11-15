search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 16:24

Δολοφονία Λάλα: Το «βιογραφικό» των δύο συλληφθέντων, η εμπλοκή σε απαγωγή και η απόπειρα δολοφονίας οπαδού του Ολυμπιακού

15.11.2025 16:24
araxwba_main

Ιδιαίτερα βεβαρημένο ποινικό παρελθόν φαίνεται πως έχουν δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι παλιοί γνώριμοι των Αρχών, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη για την απαγωγή του επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Γιώργου Κυπαρίσση, έξω από το σπίτι του στο Ντράφι το 2022, για απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 34χρονου οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο συλληφθέντες, μικρότεροι σε ηλικία, έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Οκτώ όπλα και 100.000 ευρώ

Οι τέσσερις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν χάρη στο βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη διαφυγή τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αθήνα, αστυνομικοί κατάσχεσαν οκτώ όπλα (επτά 9ρια πιστόλια και ένα περίστροφο) και περισσότερα από 100.000 ευρώ.

Τα όπλα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστική εξέταση.

Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και εντολέα της εκτέλεσης Λάλα -που είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ- παραμένει ανοιχτή για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως οι εκτελεστές αφού γάζωσαν τον 42χρονο, πυροβολώντας τον με ένα καλάσνικοφ και ένα 9αρι πιστόλι, τράπηκαν σε φυγή με ένα SUV μάρκας Nissan που είχαν κλέψει από την περιοχή της Ηλιούπολης.

Του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, μαζί με τα όπλα που βρέθηκαν καμένα στο κουφάρι του αυτοκινήτου.

Διαβάστε επίσης:

Πολυτεχνείο: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αναρχικών και μελών της ΑΡΑΣ – «Αμαυρώνουν την επέτειο», λέει το ΜέΡΑ25 (Video)

Άγνωστος Στρατιώτης: Δίωξη για τρία πλημμελήματα σε μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό

Αλέξης Μητρόπουλος: Έκρηξη του αριθμού των εργαζομένων συνταξιούχων – Επταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

HELLENIC_TRAIN
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

tsafoulias_sotiris
LIFESTYLE

Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

germanou-papadima1
LIFESTYLE

Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:02
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

HELLENIC_TRAIN
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

1 / 3