Βόλος: Ασέλγησε σε 16χρονη που έκανε πρακτική στην επιχείρησή του – «Δεν ήξερα ότι ήταν ανήλικη»

Ελεύθερος αφέθηκε εκ νέου, ένας 54χρονος επαγγελματίας από τον Βόλο, ο οποίος κάθισε χθες (18/11) στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισας, για κατάχρηση ανηλίκου που είχε συμπληρωμένα τα 16 έτη σε ασέλγεια και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή.

Τον Ιούνιο του 2024, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί και πάλι ένοχος από το ΜΟΕ Λάρισας, με το δικαστήριο να του επιβάλλει, τότε, ποινή 3 ετών και 5 μηνών για τις πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύμα πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από τον δράστη, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Ωστόσο, είχε αφεθεί ελεύθερος με την υποβολή όρων για το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ποινής, δηλαδή της μη προσέγγισης της ενήλικης σήμερα νεαρής και της επιμέλειας – επιτήρησης επιμελητή κοινωνικής αρωγής για τρία χρόνια.

Κατά της παραπάνω απόφασης άσκησε αναίρεση ο Άρειος Πάγος με αποτέλεσμα η υπόθεση να εισαχθεί εκ νέου στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισας, με τον άνδρα να κρίνεται ένοχος.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε από τον Νοέμβριο του 2017 έως και τον Σεπτέμβριο του 2018 με τη 16χρονη να εργάζεται στην επιχείρηση του επαγγελματία ως εκπαιδευόμενη.

Οι πράξεις τελέστηκαν στον Βόλο στην επιχείρηση του 54χρονου και σε ξενοδοχείο στην Αθήνα όταν ταξίδεψαν μαζί προκειμένου να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο πάνω στο αντικείμενό της εργασίας τους.

Ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε ότι η κοπέλα ήταν ανήλικη, ενώ αντίθετα ο πατέρας της κατέθεσε στο δικαστήριο σε προηγούμενη δίκη ότι τον είχε ενημερώσει πως δεν είχε συμπληρώσει τα 18 της όταν πήγε στην επιχείρησή του.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει τη 12χρονη – Σε προαύλιο σχολείου ο βιασμός, έρχεται δίωξη για τον 16χρονο

Φοινικούντα: Το θύμα είχε ζητήσει όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του – Τα τέσσερα κινητά και ο νέος συνεργός

Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή