search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 14:10

Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ραντεβού με 14χρονη

19.11.2025 14:10
peripoliko new

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 27χρονος που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα περίπου 20 ατόμων και κατά την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε παραδέχτηκε ότι εκείνη την ώρα είχε ραντεβού με ανήλικη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Ο 27χρονος μετήχθη το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ σύμφωνα με την ποινική δίωξη που του απαγγέλθηκε, κατηγορείται για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, σε βαθμό πλημμελήματος. Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει τις Αρχές για συναφή αδικήματα.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται, όταν ο 27χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστα άτομα, που του απέσπασαν το κινητό του και το πορτοφόλι. Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας σε πάρκο, όπου πήγε να συναντήσει μια κοπέλα, με την οποία επικοινωνούσε μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και η οποία του συστήθηκε ως 14χρονη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ραντεβού εμφανίστηκαν δύο κοπέλες. Ή εις βάρος του επίθεση έγινε την ώρα που ο ίδιος καθόταν σε παγκάκι.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος αναγνώρισε ένα με δύο άτομα από την ομάδα των ατόμων που του επιτέθηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Πτώμα άνδρα ανασύρθηκε από τη Διώρυγα της Κορίνθου

Δολοφονία Λάλα: Νέα προθεσμία πήραν οι 4 κατηγορούμενοι, την Πέμπτη οι απολογίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
singapore-1
ADVERTORIAL

Διπλή παγκόσμια αναγνώριση για την TP Greece από τη Singapore Airlines και το Contact Center World

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Πρόστιμα ύψους 98.500 θα πληρώσουν οι επίορκοι γιατροί και φαρμακοποιοί που έκλεβαν τον ΕΟΠΥΥ

6-7-meme
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το φαινόμενο «6-7»: Πώς μια φράση που… δε σημαίνει τίποτα, έγινε trend

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

Clay- Higgins
ΚΟΣΜΟΣ

Clay Higgins: Ποιος είναι ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε να μην δημοσιοποιηθούν οι φάκελοι Έπσταϊν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:46
singapore-1
ADVERTORIAL

Διπλή παγκόσμια αναγνώριση για την TP Greece από τη Singapore Airlines και το Contact Center World

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Πρόστιμα ύψους 98.500 θα πληρώσουν οι επίορκοι γιατροί και φαρμακοποιοί που έκλεβαν τον ΕΟΠΥΥ

6-7-meme
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το φαινόμενο «6-7»: Πώς μια φράση που… δε σημαίνει τίποτα, έγινε trend

1 / 3