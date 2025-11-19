Βορίζια: Στα ίχνη των όπλων η ΕΛΑΣ – Στις 8 οι διώξεις, ο πατέρας των αδελφών Φραγκιαδάκη γνωρίζει που βρίσκονται τα όπλα

Εν αναμονή των ανακοινώσεων Χρυσοχοϊδη για την οπλοκατοχή, οι έρευνες στα Βορίζια συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει καταλήξει πως τα όπλα με τα οποία έγινε το μακελειό, βρίσκονται εκτός του χωριού και είναι η εξέλιξη οι αναζητήσεις υλικού για τα δρομολόγια των υπόπτων της επίθεσης. Ηδη σε αυτό διαφώτισε κατάθεση συγγενούς των Φραγκιαδάκηδων, που φέρεται να «έδειξε» την διαδρομή των όπλων.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι, είτε μόνοι τους είτε με βοήθεια άλλων, να έστειλαν μετά τις επιθέσεις τα όπλα σε δύσβατες ορεινές κρυψώνες του Ψηλορείτη, από όπου τα «ξεθάβουν», κάθε φορά που απαιτείται «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών.

Οι διώξεις των Αρχών για το φονικό έχουν φτάσει πλέον τις οκτώ, με τελευταία αυτή του 58χρονου πατέρα των αδελφών Φραγκιαδάκη, καθώς και τον αδελφό της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών.

Ο τελευταίος θα απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.

Οσον αφορά τον 58χρονο πατέρα, οι αρχές φαίνεται να έχουν καταλήξει στο ότι είναι ο άνθρωπος που βοήθησε τα παιδιά του να εξαφανίσουν τα όπλα και αυτός το γνωρίζει καλά το πού βρίσκονται.

Στους 8 από τους 9 συλληφθέντες, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Υπενθυμίζεται, πως ο 23χρονος που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρή κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Κόπηκαν δρόμοι στα δύο (video)

Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ραντεβού με 14χρονη

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»