Βορίζια: Σε κατ’οίκον περιορισμό ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακρίτρια

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 23χρονου, που φέρεται να έβαλε τη βόμβα σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, πυροδοτώντας το αιματoκύλισμα στα Βορίζια.

Η απολογία του διήρκησε μία ώρα. Ο 23χρονος παραδέχτηκε ήταν στο επίμαχο αμάξι, ωστόσο υποστήριξε ότι πήγαινε στο δικό του σπίτι και όχι στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο κατηγορούμενος θα τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό προσωρινά, διότι εισαγγελέας και ανακρίτρια διαφώνησαν για την τύχη του, σύμφωνα με το cretalive.

Ξέσπασαν σε χειροκροτήματα οι συγγενείς του

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Στο άκουσμα της απόφασης η μητέρα του και άλλοι συγγενείς άρχισαν να χειροκροτούν και τον αγκάλιασαν

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι ο 23χρονος επιστρέφοντας στα Βορίζια από το γάμο με τον θείο του, πήρε το αυτοκίνητο του από το σημείο που το είχε σταθμεύσει και κατευθύνθηκε αμέσως στο σπίτι του το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην οικεία Φραγκιαδάκη. Λίγο μετά άκουσε κι εκείνος το «μπαμ» της έκρηξης.

Η υπεράσπιση τόνισε ακόμα ότι η προφυλάκιση του 23χρονου βάσει των κατηγοριών που αντιμετωπίζει είναι αυστηρά νομικά αδύνατη.

