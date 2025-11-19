search
ΕΛΛΑΔΑ

19.11.2025 16:47

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης στην Πάτρα μετά τη διαβίβαση της ιατροδικαστικής έκθεσης στον Εισαγγελέα, που επιβεβαίωνε ότι η ανήλικη είχε υποστεί γενετήσιες πράξεις.

Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές τη Δευτέρα (17/11), υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν τις σχετικές καταθέσεις και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Η δικογραφία, εστάλη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 16χρονου.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου σε γειτονιά της νότιας Πάτρας όταν το κορίτσι, που είχε γνωρίσει τον 16χρονο μέσα από social media, τον συνάντησε στον δρόμο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το 16χρονο αγόρι παρέσυρε την 12χρονη σε απόμερο σημείο του προαύλιου χώρου σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή και εκεί την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Όταν η 12χρονη αποκάλυψε στους γονείς της τι είχε συμβεί, ακολούθησε και η ενημέρωση των αρχών. Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές την Δευτέρα. Οι αστυνομικοί που πήραν την σχετικές καταθέσεις, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη τότε, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

