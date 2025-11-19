search
19.11.2025 17:57

Λοβέρδος στη δίκη για Novartis: «Κοινοί συκοφάντες που έδρασαν με το αζημίωτο οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες»

19.11.2025 17:57
Λάβρος κατά των δύο κατηγορουμένων, πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, στην υπόθεση της Novartis αλλά και κατά προσώπων «που εφάρμοσαν το δόγμα θα μείνουμε δέκα χρόνια και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θα πάνε φυλακή» ήταν στην κατάθεση του στην δευτεροβάθμια δίκη των «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση», ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος, ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που έχει μηνύσει τους κατηγορούμενους Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη για όσα κατέθεσαν σε βάρος του, χαρακτήρισε «κοινούς συκοφάντες» τους δύο κατηγορούμενος, λέγοντας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ότι πρόκειται «για κοινούς συκοφάντες» οι οποίοι «έδρασαν με το αζημίωτο».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο τότε αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η τότε Εισαγγελία Διαφθοράς «έστρεψαν την υπόθεση της Novartis στην πολιτική». Όπως είπε: «Αυτό είναι μια πολιτική αξιολόγηση. Αν θέλετε την κρατάτε, αν θέλετε όχι. Έστρεψαν την υπόθεση της Novartis στην πολιτική. Το δόγμα ήταν ”θα μείνουμε στην κυβέρνηση δέκα χρόνια, οι πολιτικοί αντίπαλοι μας θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν”. Έπρεπε να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να καταθέσουν και αυτό έγινε σε δύο φάσεις. Έπρεπε να εφεύρουν νέες κατηγορίες για να προχωρήσουν. Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή. Ήταν πολιτική η στόχευση και οι κατηγορούμενοι είναι κοινοί συκοφάντες».

Κατά τον μάρτυρα, είχαν οικονομικό συμφέρον οι δύο κατηγορούμενοι να εμφανιστούν ως μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, τόσο εδώ όσο και στην Αμερική.

«Ο παρών κατηγορούμενος (σ.σ. Φ.Δεστεμπασίδης) ήταν μάρτυρας και στην Αμερική και φαίνεται πως ήταν και η άλλη κατηγορούμενη. Είχαν σκοπούς οικονομικούς. Η δεύτερη κατηγορούμενη έχει πάρει πολύ μεγάλο ποσό. Είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια. Έλεγαν λόγια του αέρα. Εγώ απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν μπορούσα να αντιτάξω τη βουλευτική ασυλία. Είπα όχι στην ασυλία, όσο κι αν ταλαιπωρηθώ. Και πήγα ο ίδιος στη Δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι 2022 είχαμε το ομόφωνο (απαλλακτικό) βούλευμα» είπε ο κ. Λοβέρδος.

Από την πλευρά τής κυρίας Μαραγγέλη κατατέθηκε αίτημα εξαίρεσης για μεροληψία κατά της εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορουμένης, η εισαγγελική λειτουργός κατά την εξέταση του κ. Λοβέρδου ανέφερε σε μία αποστροφή του λόγου της πως «το ψεύδος των καταθέσεων έχει αποδειχθεί, εδώ είμαστε για τον δόλο». Κατά την υπεράσπιση της κατηγορουμένης, η εισαγγελική λειτουργός παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας, γεγονός που κατά τον συνήγορο δηλώνει προκατειλημμένη κρίση.

Η αίτηση εξαίρεσης θα κριθεί από το δικαστήριο.

