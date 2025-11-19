Μαζί Παπασταύρου και Γκιλφόιλ σε συνέδριο για την ενέργεια – «Μιλάμε την ίδια γλώσσα»

Τις εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στο χώρο της ενέργειας επανεπιβεβαίωσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία πλέον είναι… πανταχού παρούσα, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» αναφερόμενη στην πρωτοβουλία P-TEC και στη συμμετοχή 850 κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όπως είπε, η προσέλευση αυτή αποδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας όταν οι σύμμαχοι μοιράζονται κοινό στόχο: άφθονη και αξιόπιστη ενέργεια σε προσιτές τιμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας – τη πρώτη του είδους για την περιοχή. «Δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό συμβόλαιο, αλλά ένα στρατηγικό επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ τόνισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα έναν «παίκτη πρώτης γραμμής», με δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο που επηρεάζει όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ αναφερόμενη προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον χαρακτήρισε ως «φίλο» και υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός περιέγραψε την ελληνοαμερικανική ενεργειακή πρωτοβουλία ως «defining milestones for the nation’s energy future».

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου… έσταζε μέλι για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μας εμπιστεύτηκε πριν καν φτάσει στην Ελλάδα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αμερικανική στήριξη προσέδωσε αυτοπεποίθηση στην Αθήνα και επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις. «Η πρέσβης ήταν καταλυτική. Μας άφησε να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο» είπε. Ο ίδιος επεσήμανε ότι η συνεργασία των τελευταίων δέκα μηνών «ξεκίνησε δυναμικά» και ήδη αποδίδει καρπούς, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και ΗΠΑ «μιλούν την ίδια γλώσσα» στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε ότι η Ευρώπη αρχίζει να εγκαταλείπει υπερβολικά φιλόδοξες πολιτικές χωρίς αντίκρισμα. «Με τέτοιες προσεγγίσεις απλώς μεταφέρεις διυλιστήρια σε Τουρκία και Αίγυπτο, χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος», σημείωσε. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να πρωτοπορεί στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο χάρη στις υποδομές LNG και FSRU – υποδομές που χώρες όπως η Γερμανία δεν διέθεταν όταν ξέσπασε η κρίση. Παράλληλα, επισήμανε τον ρόλο της χώρας ως διαμετακομιστή ενεργειακών ροών προς Κεντρική Ευρώπη και Ουκρανία, με συμμετοχή στις πρώτες ροές LNG στον Κάθετο Διάδρομο.

