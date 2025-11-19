search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:30
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.11.2025 12:54

Βιβλίο Τσίπρα: «Η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από τον Χάρι Πότερ» λέει ο εκδότης

Το μεγάλο – πολύ μεγάλο, κατά τα φαινόμενα – ενδιαφέρον για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθακη», επιβεβαίωσε με γλαφυρό τρόπο ο εκδότης του βιβλίου, επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg, Κώστας Δαρδανός.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Κ. Δαρδανός αποκάλυψε ότι «το τιράζ αλλάζει κάθε 2-3 μέρες, σκεφτείτε μόνο ότι ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική που έχει λίγους αναγνώστες η περιοχή εκεί μας είπε ότι τέτοιες ουρές προπαραγγελίας είχαν να δουν από τον Χάρι Πότερ. Κάνουμε ανατυπώσεις πριν βγει το βιβλίο, έχουμε βγάλει παραπάνω βιβλία από 5.000… ξεπέρασε κάθε προσδοκία».

Ο ίδιος είπε ότι «είναι ένα βιβλίο εθιστικό, ειδικά τα γεγονότα του ’15 σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ. Αυτός είναι και ένας λόγος ίσως που καθυστέρησε τόσο, γιατί αν το έγραφε το ’19 που πήγε στην αντιπολίτευση, τα πάθη ήταν ακόμα πάρα πολύ “ζεστά”. Ίσως τώρα αυτή η απόσταση των 10 ετών να είναι και πιο ψύχραιμη», ενώ για τον πρώην πρωθυπουργό τόνισε ότι «έπρεπε να τα πει. Ήταν μια πρόκληση για εμάς γιατί μιλάμε για την κρισιμότερη στιγμή στην νεοελληνική ιστορία μετά την δικτατορία που ζήσαμε εξάμηνο θρίλερ. Έχουνε μιλήσει οι πάντες και θα ήταν τεράστιο κενό και για εμάς που το ζήσαμε αλλά και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Άργησε ίσως να το κάνει».

Τώρα, βέβαια, δεν ξέρουμε αν η σύγκριση με τον Χάρι Πότερ θα αρέσει. Πάντως τα βιβλία είναι best sellers…

