search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:18
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 12:15

Καμία… ξινίλα της κυβέρνησης για το βιβλίο Τσίπρα

19.11.2025 12:15
pavlos-marinakis-28-8-25

Διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με μια δόση «όμφακες είσιν» το – εν αναμονή – βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

«Γενικά σε όλη αυτή την κουβέντα, καταρχάς εγώ βλέπω, για να μην λέμε πάρα πολλά, βλέπω πολύ αυτοαναφορικότητα και καθόλου αυτοκριτική. Αυτός για μένα είναι ο τίτλος. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε δύο κινδύνους. Ο ένας είναι να βάλουμε έναν τόσο χαμηλό πήχη και να πούμε ότι “α, αφού ήμασταν ή είμαστε καλύτεροι από τον κ. Τσίπρα ή τον ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά”. O δεύτερος μεγάλος κίνδυνος, όμως, είναι να ξεχάσουμε. Γιατί αν ξεχάσουμε, μπορεί να τα ξαναζήσουμε», είπε ο Π. Μαρινάκης.

Καταλήγοντας, δε, σημείωσε ότι «ανεξαρτήτως του τι συνέβη και του τι δεν συνέβη, στο τέλος της ημέρας, την Ελλάδα στην Ευρώπη, για να μπορούμε να συζητάμε για συμφωνίες, για μεγάλα project, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την κράτησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους ο κ. Τσίπρας είχε στοχοποιήσει».

Και καθάρισε

Διαβάστε επίσης

Στη συγκρότηση Δικτύων πολιτών προχωρά το ΠΑΣΟΚ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος «καίει» Τασούλη – «Δεν με ενημέρωσε ποτέ»

Η Σδούκου παρεμβαίνει στον διάλογο για την Κεντροαριστερά, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για υποκρισία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko-plimira-igoumenitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Κόπηκαν δρόμοι στα δύο (video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ραντεβού με 14χρονη

galani-tsaligopoulou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναντιούνται στο VOX και υπόσχονται έναν ξεχωριστό μουσικό χειμώνα

6740393
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζί Παπασταύρου και Γκιλφόιλ σε συνέδριο για την ενέργεια – «Μιλάμε την ίδια γλώσσα»

vodafone_stem_adv
ADVERTORIAL

Online Classrooms Generation Next: Ξεκίνησαν τα δωρεάν online μαθήματα για εκπαιδευτικούς σε εφαρμογές STEM

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:16
peripoliko-plimira-igoumenitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Κόπηκαν δρόμοι στα δύο (video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ραντεβού με 14χρονη

galani-tsaligopoulou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναντιούνται στο VOX και υπόσχονται έναν ξεχωριστό μουσικό χειμώνα

1 / 3