Καμία… ξινίλα της κυβέρνησης για το βιβλίο Τσίπρα

Διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με μια δόση «όμφακες είσιν» το – εν αναμονή – βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

«Γενικά σε όλη αυτή την κουβέντα, καταρχάς εγώ βλέπω, για να μην λέμε πάρα πολλά, βλέπω πολύ αυτοαναφορικότητα και καθόλου αυτοκριτική. Αυτός για μένα είναι ο τίτλος. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε δύο κινδύνους. Ο ένας είναι να βάλουμε έναν τόσο χαμηλό πήχη και να πούμε ότι “α, αφού ήμασταν ή είμαστε καλύτεροι από τον κ. Τσίπρα ή τον ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά”. O δεύτερος μεγάλος κίνδυνος, όμως, είναι να ξεχάσουμε. Γιατί αν ξεχάσουμε, μπορεί να τα ξαναζήσουμε», είπε ο Π. Μαρινάκης.

Καταλήγοντας, δε, σημείωσε ότι «ανεξαρτήτως του τι συνέβη και του τι δεν συνέβη, στο τέλος της ημέρας, την Ελλάδα στην Ευρώπη, για να μπορούμε να συζητάμε για συμφωνίες, για μεγάλα project, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την κράτησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους ο κ. Τσίπρας είχε στοχοποιήσει».

Και καθάρισε…

