Η Σδούκου παρεμβαίνει στον διάλογο για την Κεντροαριστερά, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για υποκρισία

Πάλι καλά που δεν παρεμβαίνει στις διεργασίες της Κεντροαριστεράς… Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στην τηλεόραση και αναφερόμενη στα όσα γίνονται στον χώρο της κεντροαριστεράς είπε:

«Δεν παρεμβαίνουμε στις διεργασίες της κεντροαριστεράς» (!) και την ίδια στιγμή συμπλήρωσε: «Η δήλωση Θρασκιά αναδεικνύει την υποκρισία.

Το ΠΑΣΟΚ φοράει το προσωπείο του “κέντρου”, αλλά δεν έχει καμία δυσκολία να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον κ. Τσίπρα».

«Εάν αυτό δεν είναι ένα ΠΑΣΟΚ καμουφλαρισμένο σε ΣΥΡΙΖΑ, τότε τι είναι;

Το είδαμε και στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συγκλίνουν διαρκώς. Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Τσίπρας.

Ένα συνονθύλευμα, με διαφορετικά προσωπεία».

