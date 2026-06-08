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08.06.2026 20:31

Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του – Επιμένει ότι ήταν ατύχημα 

08.06.2026 20:31
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Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που σκότωσε τον 82 αδελφό του, πυροβολώντας τον με κυνηγετική καραμπίνα.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ίδιος επέμεινε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος κατέθεσε σήμερα υπόμνημα στον ανακριτή στο οποίο γίνεται λόγος για προμελετημένη δολοφονία με κίνητρο τη διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης που διατηρούσαν, για την οποία ο μεγαλύτερος αδερφός θεωρούσε υπαίτιο τον 82χρονο.

Η οικογένεια του θύματος μάλιστα ζήτησε την προφυλάκιση του 86χρονο καθώς φοβούνται ότι μπορεί μετά τον πατέρα τους να κάνει κακό και στους ίδιους.

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