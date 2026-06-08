Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο 55χρονος εγκαταλείπει τα 9 γατάκια – «Δεν έχω να πληρώσω το πρόστιμο, δεν μπορούσα να τα συντηρήσω» (Video)

Πρόστιμο ύψους 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εγκατέλειψε εννέα γατάκια σε απομονωμένη περιοχή της Καλαμαριάς. Το ποσό αντιστοιχεί σε 30.000 ευρώ για κάθε ζώο. Ο ίδιος υποστηρίζει πως αδυνατεί να πληρώσει, λέγοντας: «Εγώ δεν έχω τόσα λεφτά. Δεν πήρα στη ζωή μου που δούλευα».

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, 6/6. Βίντεο που προβλήθηκαν στην εκπομπή Live News καταγράφουν τον 55χρονο να προσεγγίζει με το δίκυκλό του το σημείο όπου εντοπίστηκαν αργότερα τα γατάκια. Δύο γυναίκες που τον είδαν ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, με τις έρευνες να οδηγούν σύντομα στην ταυτοποίησή του.

«Χρειαζόμουν τουλάχιστον κάποια κυβικά άμμο τον μήνα. Στο τέλος άρχισε να μου τρώνε 10 κιλά άμμο σε 4 μέρες. Δεν μπορούσα εγώ να βρω τη χρηματική δυνατότητα να καλύψω την άμμο, ούτε τις τροφές», σημείωσε ο 55χρονος επιχειρώντας να δικαιολογήσει την πράξη του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα ζώα μεταφέρθηκαν στο σημείο σε δύο δρομολόγια. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή περισυνέλεξαν τα γατάκια και λίγες ώρες αργότερα εντόπισαν τον 55χρονο.

Οι δύο γυναίκες που τον κατήγγειλαν περιέγραψαν τη συνομιλία που είχαν μαζί του πριν καλέσουν τις Αρχές: «Τον σταμάτησα και του λέω “χρειάζεστε βοήθεια;”. Μου λέει “όχι”. “Βλέπω, κρατάτε μία γατοφόρο”. “Ναι” λέει, “έχω μία μάνα με τέσσερα μικρά και θέλω κάπου να τα αφήσω”».

«Όπως μας είπε, του τα είχε φέρει ο γιος του, τις μητέρες, οι οποίες δεν ήταν στειρωμένες, γέννησαν, δεν μπορούσε να συντηρήσει πλέον τα μωρά από τις δύο γέννες, και βρήκε αυτήν τη λύση», πρόσθεσαν.

«Δεν γνώριζα τους νόμους περί εγκατάλειψης ζώου»

Από την πλευρά του, ο 55χρονος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως η εγκατάλειψη ζώων επισύρει τόσο αυστηρές κυρώσεις, θεωρώντας ότι τα πρόστιμα αφορούν αποκλειστικά περιστατικά κακοποίησης. Όπως λέει, φρόντιζε τα ζώα, ωστόσο αδυνατούσε πλέον να καλύψει τα έξοδα συντήρησής τους.

«Δεν γνώριζα τους νόμους περί εγκατάλειψης ζώου. Γνώριζα τους νόμους μόνο περί κακοποίησης ζώου», σημείωσε.

Τα εννέα γατάκια φιλοξενούνται προσωρινά από γειτόνισσα του 55χρονου, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να παραδοθούν σε φιλοζωική οργάνωση. Παράλληλα, για την υπόθεση έχει κινηθεί και η Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

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