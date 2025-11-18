search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025
18.11.2025

Το…μητσοτακικό μπλοκ στην κηδεία του Δημήτρη Σταμάτη

Δεν παρέστη ο πρωθυπουργός στην κηδεία του Δημήτρη Σταμάτη στην Θεσσαλονίκη, φρόντισε όμως να εκπροσωπηθεί από στενούς του συνεργάτες.

Στη Μητρόπολη της Καλαμαριάς βρέθηκαν ο στενός του συνεργάτης Θανάσης Νέζης, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κώστας Σκρέκας, που «ανηφόρισαν» στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα.

Επίσης, το παρών έδωσαν από το πρωθυπουργικό γραφείο της Μακεδονίας οι δύο συντονιστές του Έλενα Σώκου και Γιάννης Παπαγεωργίου.

Ο Δημήτρης Σταμάτης ήταν στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επίσης πήγε στην κηδεία με την σύζυγό του Γεωργία και εκφώνησε και επικήδειο.

