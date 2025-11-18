search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 14:21
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 13:22

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final 4 στην Αθήνα (photos)

18.11.2025 13:22
mitsotakis_bodiroga_1811_1920-1080_new

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, με αφορμή τη διεξαγωγή του φετινού Final 4 στην Αθήνα.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Final 4, Δημήτρης Φραγκάκης, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την προετοιμασία της διοργάνωσης, τη συνολική εικόνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της χώρας σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα.

Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ).

Διαβάστε επίσης:

Χρυσοχοΐδης: Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή

Στο υπ. Ανάπτυξης το μεσημέρι η Γκίλφοϊλ, για συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανήξερος ο διευθυντής πληρωμών για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, τις υπερβάσεις και τη λίστα ονομάτων που κατείχε ο «Φραπές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
infantino trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα για βίζα στους κατόχους εισιτηρίων των αγώνων

eydap-ekloges
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρεία επικράτηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ με 63,18%

protergiaclub

Protergia Club: Ένας νέος κόσμος γεμάτος προνόμια

sundar-pichai_1811_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: «Αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη»

fuel-warning-light_1811_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 14:21
infantino trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα για βίζα στους κατόχους εισιτηρίων των αγώνων

eydap-ekloges
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρεία επικράτηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ με 63,18%

protergiaclub

Protergia Club: Ένας νέος κόσμος γεμάτος προνόμια

1 / 3