Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final 4 στην Αθήνα (photos)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, με αφορμή τη διεξαγωγή του φετινού Final 4 στην Αθήνα.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Final 4, Δημήτρης Φραγκάκης, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την προετοιμασία της διοργάνωσης, τη συνολική εικόνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της χώρας σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα.

Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ).

