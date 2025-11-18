Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανήξερος ο διευθυντής πληρωμών για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, τις υπερβάσεις και τη λίστα ονομάτων που κατείχε ο «Φραπές»

Αιχμές κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου, αλλά της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Παρασκευής Τυχεροπούλου άφησε ο διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού Αντώνης Τασούλης.

«Δείχνοντας» άλλες υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού ως υπεύθυνες για τις πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ, καθώς και για το λάθος που οδήγησε σε υπερβάσεις 52 εκατ. ευρώ στο καθεστώς των «πράσινων» και των κανονικών ενισχύσεων, ο διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ανέφερε πως είχε ενημερώσει για τις υπερβάσεις τόσο τον πρόεδρο του Οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο, όσο και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Για τις πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ τόνισε πως η δική του διεύθυνση ούτε πρόσβαση στα αρχεία είχε, ούτε δικαίωμα να μεταβάλλει στοιχεία. «Η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να προχωρήσει σε διορθώσεις ήταν η κ. Τυχεροπούλου», κατέθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Τασούλης χαρακτήρισε εντελώς ανακριβή τη δήλωση της κ. Τυχεροπούλου ότι «δεν υπήρχε καλή συνεργασία με τους τεχνικούς του Gov.gr και πως οι πληρωμές γίνονταν με δισκέτα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αρχικά τη βοήθησε ο ίδιος, καθώς «δεν είχε το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για να ανταποκριθεί». Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν θεωρεί την κ. Τυχεροπούλου «Ρομπέν των Δασών του ΟΠΕΚΕΠΕ» που έπεισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή μέρος του προβλήματος που οδήγησε τον Οργανισμό στη σημερινή κατάσταση, δεν θέλησε να απαντήσει.

Σε σχέση με το πώς κατέληξε, σύμφωνα με τα όσα φέρονται να ακούγονται στις υποκλαπείσες συνομιλίες, η λίστα με τα ΑΦΜ που ο ίδιος είχε συντάξει στα χέρια του Ξυλούρη —ερώτηση που του απηύθυνε η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ— ο μάρτυρας δήλωσε ότι «είναι αδύνατον το αρχείο πληρωμής των Τραπεζών να έφτασε στον Ξυλούρη».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Έδειξε» ευθέως την κυβέρνηση

«Κυβερνητική απόφαση είναι το “gov.gr”, το σύστημα διαύγειας στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίστηκε αυτολεξεί από τον ο Αντώνιο Τασούλη, Διευθυντή Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η απόφαση να τεθεί ή όχι σύστημα διαφάνειας στον Οργανισμό, όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα που τέθηκε, από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε.Λιακούλη- Εισηγήτρια στην εξέτασή του. για ποιο λόγο δεν αφέθηκε να προχωρήσει, αν και είχε ξεκινήσει. Σε εμφανή αμηχανία επίσης βρέθηκε το υψηλόβαθμο στέλεχος -Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αναγκάστηκε να κάνει παραδοχές, αλλά και να βρεθεί σε σοβαρές αντιφάσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

«Συγκεκριμένα, ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχει “δισκέτα” με τα στοιχεία των πληρωμών, ισχυριζόμενος ότι αυτό καταργήθηκε ήδη από το 2007, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν “λίστες” με ονόματα και στοιχεία εντολών πληρωμών, τα οποία αποκαλούνται όπως παλιότερα, “δισκέτα”. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει πώς αυτές οι λίστες -και μάλιστα σε μορφή pdf , βρέθηκαν στα χέρια του Ξυλούρη, όπως αναφέρεται στη σχετική δικογραφία και στο πεδίο των επισυνδέσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε πάντως η προσπάθεια του Διευθυντή πληρωμών να αποστεί ακριβώς από την ευθύνη των εντολών …πληρωμής! Iσχυριζόμενος ότι υπάρχει έλεγχος άλλων συναρμοδίων και ότι ο ίδιος τελικώς εγκρίνει ήδη ελεγμένα στοιχεία, αρνούμενος κάθε ευθύνη στην χαρακτηριστική περίπτωση του “λάθους” των 52 εκατ Ευρώ, αλλά και χαρακτηρίζοντας απλώς μια …. “παραδρομή” τη σκανδαλώδη περίπτωση των 13.9 εκατ. Ευρώ που φερόταν ότι δικαιούταν ένας ανυποψίαστος παραγωγός για βιολογικά , ο οποίος είχε να εμφανιστεί στη βάση του ΟΣΔΕ από το 2006 Παραδέχθηκε όμως ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ίδιος είναι η “τελευταία υπογραφή-εντολή”», προσθέτουν.

«Τίποτε ο Διευθυντής πληρωμών δεν είχε να απαντήσει επίσης για την αναζήτηση των αχρεώστητων που έμειναν ανείσπρακτα για πάνω από 6 έτη, ενώ για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δήλωσε αναρμόδιος και άσχετος με τις δεσμεύσεις. Σε απόλυτη αντίφαση τέλος, βρέθηκε, με την απάντησή του σχετικά με το πρόσωπο της κ Τυχεροπούλου από τον εισηγητή της ΝΔ, ο οποίος ρώτησε αν η εν λόγω υπάλληλος «νοιάζεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή είναι μέρος του προβλήματος» και ο μάρτυρας επιφυλάχθηκε, ενώ ερωτηθείς από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει ακριβώς τί εννοεί με την επιφύλαξή του, αυτή τη φορά ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εν λόγω υπάλληλος ήταν πολύ καλή και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον οργανισμό», καταλήγουν.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Καταρρέουν τα «γαλάζια» μυθεύματα – 100% σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Όσο κι αν η “γαλάζια” πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή προσπαθεί να μας πείσει ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται στους… υπαλλήλους του Οργανισμού (αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους), είναι ξεκάθαρο ότι το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων οργανώθηκε άνωθεν. Αυτό υπονόησε ο επί πολλά έτη «αμετακίνητος» Διευθυντής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνιος Τασούλης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργου Ψυχογιού», αναφέρουν από την πλευρά τους πηγές της Κουμουνδούρου.

«Αποκάλυψε επίσης ότι, επί προεδρίας Σημανδράκου, πραγματοποιήθηκε, με εντολή Γεωργαντά, πληρωμή με “εντέλλεστε” προς τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Κάτι που αποδεικνύει ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον Κυρ. Μητσοτάκη η χώρα μας κινήθηκε προκλητικά εκτός ενωσιακού και θεσμικού πλαισίου προκειμένου να κάνουν ανενόχλητοι “πάρτι” οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” της ΝΔ, σε βάρος των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων. Με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα, όπως το πρόσφατο, ύψους 415 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 85% του εν λόγω προστίμου αφορά στην περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ και τα μεγαλύτερα ποσά καταλογισμών, 79 εκατ. ευρώ και 76 εκατ. ευρώ, αφορούν στρεμματικές ενισχύσεις για το 2021 και το 2022 αντίστοιχα», τονίζουν και καταλήγουν:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει ξεκάθαρες απαντήσεις στον κόσμο του πρωτογενούς τομέα που βλέπει εξοργισμένος ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις για πληρωμή των επιδοτήσεων ως το τέλος του έτους διαψεύδονται λόγω του «κενού εμπιστοσύνης» που προκάλεσε το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

