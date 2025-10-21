search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

21.10.2025 12:58

ΟΠΕΚΕΠΕ – Αριστέα Βολιτάκη: Πληρώθηκαν σχεδόν 5.000 δεσμευμένα ΑΦΜ την περίοδο Οκτωβρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2023

21.10.2025 12:58
aristea_volitaki_opekepe_new

Στην παραδοχή ότι σχεδόν 5.000 δεσμευμένα ΑΦΜ πληρώθηκαν την περίοδο Οκτωβρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2023, προχώρησε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστέα Βολιτάκη, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Η παραδοχή αυτή, που έγινε ύστερα από ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, φανερώνει το μέγεθος της δυσλειτουργίας και την έλλειψη ελέγχου στον οργανισμό που διαχειρίζεται κονδύλια δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε η ίδια, οι πληρωμές έγιναν επειδή «αν υπήρχε κωδικός δέσμευσης, διέφυγε η εφαρμογή της επίπτωσης».

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της για τα περισσότερα από 7 εκατ. αιγοπρόβατα που δηλώθηκαν στην Κρήτη με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν και οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αυτών των αιτήσεων, καθώς ανέφερε πως ακόμα και σήμερα δεν έχει ελεγχθεί το σύνολο των δικαιούχων.

Παρότι η κ. Βολιτάκη επικαλέστηκε τον «μεγάλο όγκο πληρωμών» ύψους 9 δισ. ευρώ και τις «διαχρονικές παθογένειες» του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα στο κρίσιμο ερώτημα αν υπάρχει σήμερα σκάνδαλο στον Οργανισμό. Η ίδια απαντώντας σε ερώτημα του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη είπε ότι δεν εμπλέκεται σε καμία εγκληματική οργάνωση και ότι έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη με αφορμή δυσφημιστικά για την ίδια δημοσιεύματα.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν χαρακτηριστικά ότι «η μάρτυρας παρά την πολυετή της θητεία στον Οργανισμό και την για πολλά χρόνια διευθυντική της θέση σε κρίσιμη διεύθυνσή του, αρνήθηκε να απαντήσει την αυτονόητη ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

