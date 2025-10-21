Χαλκίδα: Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο 

Η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μίας εγκύου στη Χαλκίδα, έμελλε να είναι και η πιο αγωνιώδης, καθώς δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο και γέννησε στο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα, που ήταν ετοιμόγεννη, δεν πρόλαβε να φτάσει στα επείγοντα του νοσοκομείου Χαλκίδας και γέννησε στο αυτοκίνητό της, όμως για καλή της τύχη, βρίσκονταν κοντά της γιατροί και νοσηλευτές.

Το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας βίωσε καισυμμετείχε σε ένα «μικρό θαύμα», καθώς στην πρωινή εφημερία της Τρίτης 21.10.2025, μια γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητό της, λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσει στα επείγοντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η γυναίκα δεν πρόλαβε να μεταφερθεί στην αίθουσα τοκετού, καθώς το βρέφος ήρθε στον κόσμο έξω από το νοσοκομείο.

Το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα και υποδειγματικά.

Ο ομφάλιος λώρος κόπηκε μέσα στο αυτοκίνητο, παρουσία γιατρών και μαιών που έσπευσαν στο σημείο.

