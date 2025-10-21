Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 1,3 δισ. ευρώ χρωστάει στους αγρότες – Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μπλόκα

Για κοροϊδία κάνουν λόγο αγρότες και κτηνοτρόφοι απαντώντας στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι έχουν αρχίσει οι πληρωμές των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ετοιμάζονται για μεγάλες κινητοποιήσεις.

Ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «ήταν καταβλητές τρεις κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ», οι αγρότες, αλλά και η αντιπολίτευση καταγγέλλουν ότι το πραγματικό ποσό που εκταμιεύθηκε δεν ξεπέρασε τα 20 ως 25 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι το ποσό που πρέπει να καταβάλει σε ενισχύσεις ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ – αγγίζει τα 1,3 δισ. – και όσο συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις καταβολές τόσο αυξάνεται, με κίνδυνο να φθάσει τα 1,8 δισ. ευρώ ως το τέλος του έτους.

Ασφυκτικοί έλεγχοι

Από την πλευρά της κυβέρνησης αναφέρεται διαρκώς ότι γίνεται προσπάθεια να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων, ωστόσο, υπάρχει η παραδοχή ότι στην ουσία δεν μπορεί να εκταμιευθεί ούτε σεντ χωρίς το «πράσινο φως» των αρμοδίων οργάνων της ΕΕ, τα οποία έχουν θέσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό… μικροσκόπιο και ελέγχουν τα πάντα. Στην πραγματικότητα, ο Οκτώβριος θεωρείται ως «χαμένος» μήνας και πλέον όλες οι προσπάθειες επικεντρώνοντας στο να γίνουν οι πληρωμές μέσα στον Νοέμβριο – τη στιγμή που στην υπόλοιπη ΕΕ οι προκαταβολές έχουν αρχίσει από τον περασμένο Μάιο.

Το ποσό των προκαταβολών ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα προστεθούν άλλα 500 εκατ. ευρώ για την εξόφληση, με στόχο να καταβληθούν ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Ωστόσο, από τη μία οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι και από την άλλη το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία καλείται να ελέγξει εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων κάνουν τους περισσότερους αγρότες να θεωρούν ότι το χρονοδιάγραμμα είναι απλώς αδύνατο να τηρηθεί.

Έρχονται μπλόκα

Σχολιάζοντας την κατάσταση, ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης υποστήριξε ότι «η αγροτική οικονομία στερείται πάνω από 1 δισ. ευρώ, οι εκμεταλλεύσεις “κοκκινίζουν”, οι παραγωγοί μένουν χωρίς ρευστότητα ενόψει νέας περιόδου […]. Το πρόσφατο φιάσκο, όπου καταβλήθηκαν μόλις 17,5 εκατ.ευρώ για εκκρεμότητες του2024 που ξεπερνούσαν τα 80 εκατ., δείχνει το μέγεθος της τραγικής κατάστασης που επικρατεί».

Την ίδια ώρα, οι αγρότες «ζεσταίνουν» τα τρακτέρ και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πανελλαδική συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν στις 24 Οκτωβρίου, όταν και θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις – μάλιστα, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αρχή θα γίνει την 28η Οκτωβρίου, κάτι που ανησυχεί πολύ την κυβέρνηση, η οποία το τελευταίο που θα ήθελε είναι επεισοδιακές παρελάσεις συνοδεία αντιδράσεων από τους αγρότες.

