Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

Την ώρα που στη Βουλή εξελίσσεται μια σφοδρότατη σύγκρουση για την τροπολογία που αφορά τον Αγνωστο Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επί της ουσίας επιχειρεί να περιορίσει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών να υποστηρίζουν ότι επιχειρείται και νέα συγκάλυψη μέσω του αποκλεισμού τους από τα ονόματα που είναι γραμμένα στο πλακόστρωτο του μνημείου, η Ντόρα Μπακογιάννη ρίχνει «λάδι στη φωτιά».

Με μια προκλητική δήλωσή της στην τηλεόραση του OPEN, ανέφερε ούτε λιγο, ούτε πολύ, ότι ο χώρος δεν προσφέρεται για… καντηλάκια του ΙΚΕΑ.

«Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα» ανέφερε η πρώην υπουργός.

«Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, «αυτή η ιστορία εργαλειοποιήθηκε κομματικά. Εργαλειοποήθηκε ο πόνος τους».

Τέλος είπε για τον Άγνωστό Στρατιώτη ότι «αυτό το μνημείο είναι ένα μνημείο για τους πεσόντες. Ο κ. Δούκας έκανε μνημείο για τα Τέμπη. Άρα υπάρχει μνημείο που μπορεί κάποιος να πηγαίνει».

