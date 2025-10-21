search
Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

ntora_bakoyianni_new

Την ώρα που στη Βουλή εξελίσσεται μια σφοδρότατη σύγκρουση για την τροπολογία που αφορά τον Αγνωστο Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επί της ουσίας επιχειρεί να περιορίσει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών να υποστηρίζουν ότι επιχειρείται και νέα συγκάλυψη μέσω του αποκλεισμού τους από τα ονόματα που είναι γραμμένα στο πλακόστρωτο του μνημείου, η Ντόρα Μπακογιάννη ρίχνει «λάδι στη φωτιά».

Με μια προκλητική δήλωσή της στην τηλεόραση του OPEN, ανέφερε ούτε λιγο, ούτε πολύ, ότι ο χώρος δεν προσφέρεται για… καντηλάκια του ΙΚΕΑ.

«Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα» ανέφερε η πρώην υπουργός.

«Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, «αυτή η ιστορία εργαλειοποιήθηκε κομματικά. Εργαλειοποήθηκε ο πόνος τους».

Τέλος είπε για τον Άγνωστό Στρατιώτη ότι «αυτό το μνημείο είναι ένα μνημείο για τους πεσόντες. Ο κ. Δούκας έκανε μνημείο για τα Τέμπη. Άρα υπάρχει μνημείο που μπορεί κάποιος να πηγαίνει».

kakopoiisi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από εργάτη ξενοδοχείου

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

kakopoiisi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από εργάτη ξενοδοχείου

