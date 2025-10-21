Τσίπρας και Σαμαράς αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες στην Κεντροαριστερά και την Κεντροδεξιά

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να μην είναι δύο καινούριοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό, ωστόσο η εκ νέου εμφάνισή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως όλα προμηνύουν, διαμορφώνει νέα δεδομένα και διαταράσσει τις μέχρι τώρα ισορροπίες.

Κάποια από αυτά τα δεδομένα αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που παρουσίασε χθες η Marc για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Η επανεμφάνιση λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει δεδομένα στον χώρο της Κεντροαριστεράς και φαίνεται να επηρεάζει την δεσπόζουσα θέση που είχε μέχρι τώρα σε αυτό το χώρο το ΠΑΣΟΚ

Σε ένα καινούργιο ερώτημα λοιπόν που έθεσε η εταιρεία δημοσκοπήσεων «ποιον προτιμάτε για πρωθυπουργό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να είναι πρώτος με 33,9%, στην δεύτερη θέση όμως πέρνα ο Αλέξης Τσίπρας με 24,3%, ενώ Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,3%.

Η διαφορά Μητσοτάκη-Τσίπρα βρίσκεται στις 9,6 μονάδες ενώ η διαφορά Τσίπρα-Ανδρουλάκη στις 13 μονάδες.

Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός αποκτά έναν αντίπαλο με στοιχεία πρωθυπουργησιμότητας που είναι ο Αλέξης Τσίπρας και απέχει από εκείνον εννέα μονάδες και όχι τα δυσθεώρητα διψήφια ποσοστά που έχει με τους υπόλοιπους.

Ως προς την ανάλυση αυτών των ποσοστών οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με 72% επιλέγουν Κυριάκο Μητσοτάκη, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 67% επιλέγουν Αλέξη Τσίπρα, και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ – σε ένα ποσοστό 50% – επιλέγουν Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας όμως φαίνεται πως έχει προβάδισμα και στο ερώτημα «ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς» αφού στην δημοσκόπηση της Marc ως προς το γενικό σύνολο εμφανίζεται πρώτος με 24%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεύτερη με 12,8%, τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%, και τέταρτος ο Σωκράτης Φάμελλος με 6,6%.

Όταν η ερώτηση όμως τίθεται μόνο στους κεντροαριστερούς τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο θετικά για τον πρώην πρωθυπουργό αφού τον επιλέγει το 44% των κεντροαριστερών ως τον καλύτερο εκφραστή του χώρου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στους κεντροαριστερούς συγκεντρώνει 13,2%, και ο Νίκος Ανδρουλάκης 11,1%.

Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στο Κέντρο παρά το rebranding καθώς οι ψηφοφόροι του Κέντρου τον επιλέγουν σε ένα ποσοστό μόλις 19,6, ενώ τον Νίκο Ανδρουλάκη επιλέγει το 18,2%.

Αν και σήμερα η δημοσκόπηση στο δεύτερο μέρος της θα αποτυπώσει τις δυναμικές των κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες για τον κύριο Σαμαρά στο ερώτημα λοιπόν ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της Κεντροδεξιάς.

Στο γενικό σύνολο ο πρωθυπουργός είναι πρώτος με 38,8%, στην δεύτερη θέση περνά ο Αντώνης Σαμαράς με 13,1, στην τρίτη ο Κυριάκος Βελόπουλος με 12,7 και στην τέταρτη η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 7,1.

Όταν όμως το ίδιο ερώτημα γίνεται μόνο στους ψηφοφόρους της Κεντροδεξιάς τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτοξεύονται στο 64,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος πέρνα στην δεύτερη θέση με 20,4%, αναδεικνύοντας και το πρόβλημα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία κυρίως σε νομούς της Βορείου Ελλάδος όπου ο Βελόπουλος εμφανίζεται δεύτερο κόμμα, στην τρίτη θέση η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 11% και ο Αντώνης Σαμαράς στην τέταρτη θέση με 7,6%.

Πάντως ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όταν η ερώτηση τίθεται στο γενικό σύνολο υπάρχει και ένα 22,8% που απαντά άλλος και φαίνεται να μην καλύπτεται από τα υπάρχοντα πολιτικά πρόσωπα που εκφράζουν το χώρο.

Διαβάστε επίσης

Marc: Ακρίβεια, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ «ροκανίζουν» την κυβέρνηση – Μπροστά ο Τσίπρας στην κεντροαριστερά

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που κατατέθηκε στη Βουλή – Σε θέσεις μάχης τα κόμματα

Συμφωνία Ζελένσκι με Μητσοτάκη για προμήθεια φυσικού αερίου από την Ελλάδα