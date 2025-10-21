search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:48
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21.10.2025 10:44

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

Την έμπρακτη «απάντηση» του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, προκάλεσε μια αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Μιλώντας στο Mega και αναφερόμενος στην τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «ο δήμος από την πρώτη στιγμή έδειξε απροθυμία (σ.σ. για τον καθαρισμό του μνημείου), δεν κοιτάει τις υποχρεώσεις που έχει, συμπεριφέρεται ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του. Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση του δημάρχου Αθηναίων ο σεβασμός του ιερότερου μνημείου. Αλλά ο κ. Δούκας δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος».

Από την πλευρά του, ο Χ. Δούκας απάντησε εμπράκτως: συναντήθηκε με τον Πάνο Ρούτσι και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που συντηρεί τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών στο Σύνταγμα και έγραψε στο Χ: «Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους».

