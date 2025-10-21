«Μετωπική» Μαρινάκη – Βούλγαρη για τα Τέμπη – «Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν από την κρατική αναλγησία» – «Το ίδιο να πείτε και για το Μάτι» (Video)

Σε πολύ υψηλούς τόνους αντιπαρατέθηκαν το πρωί στο Mega η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για την τραγωδία των Τεμπών, με αφορμή την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η Α. Βούλγαρη χαρακτήρισε ως «δολοφονία» το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα, με τον Π. Μαρινάκη να απαντά ότι υπό αυτή τη λογική και οι νεκροί στο Μάτι δολοφονήθηκαν, όπως και κάθε νεκρός στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, πριν τα έργα που την έκαναν ασφαλή.

Ο «καυτός» διάλογος εξελίχθηκε κάπως έτσι:

Ανθή Βούλγαρη: Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν από την κρατική αναλγησία, αν υπήρχε η σύμβαση 717, δεν θα είχαμε τόσους νεκρούς. Θέλετε να πείτε θυσιάστηκαν; Δεν το δέχομαι. Αυτοί οι γονείς κάπως πρέπει να βγάλουν τον πόνο που έχουν. Όταν έρχεται ο πρωθυπουργός της χώρας – τυχαία; άτυχα; δεν ξέρω – και μετά τον Πάνο Ρούτσι λέει θα ψηφιστεί τροπολογία, καταλαβαίνεται ότι είναι προκλητικό. Δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνεται.

Παύλος Μαρινάκης: Τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό δυστύχημα με τον πλέον μοιραίο τρόπο γιατί «συναντήθηκαν» τυχαία μοιραία λάθη με αστοχίες…

Α.Β: Πολιτικές.

Π.Μ: …και παθογένειες του ελληνικού κράτους. Αν θεωρείτε ότι τα παιδιά αυτά δολοφονήθηκαν όπως λέτε, τότε αντίστοιχα θα πρέπει να πείτε για όσους σκοτώθηκαν στο Μάτι, ότι δολοφονήθηκαν από το Κράτος. Δεν ακούσαμε κανέναν να το λέει αυτό.

Α.Β: Μην τα μπερδεύετε κύριε Μαρινάκη

Π.Μ: Μισό λεπτό… Κυρία Βούλγαρη είναι βαριά λέξη.

Α.Β: Σκοτώθηκαν, για να μην σας πέφτει βαρύ…

Π.Μ: Το είπατε όμως…

Α.Β: Το αλλάζω για να μην σας πέφτει βαρύ

Π.Μ: Δεν θεωρώ ότι τη λέξη «δολοφόνησαν» την προσπερνάμε. Το 112, το 2019 λειτούργησε…

Α.Β: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εσείς οι πολιτικοί δεν έχετε καμία ευθύνη; Αυτό λέμε…

Π.Μ: Αφήστε να μιλήσω.

Α.Β: Σας αφήνω, πόση ώρα μιλάτε, αλλά ακούμε αυτά που μας λέτε συνέχεια.

Π.Μ: Μου είπατε κάτι πολύ χοντρό.

Α.Β: Ωραία θα το επαναλάβω, το επαναλαμβάνω…

Π.Μ: Αν θεωρείται πως αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν – εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν ευθύνες – τότε αυτοί που σκοτώθηκαν στο Μάτι, θα έπρεπε να πούμε ότι δολοφονήθηκαν.

Α.Β: Είναι άλλο θέμα…

Π.Μ: Αφήστε να τελειώσω, έχω να πω δυο πράγματα. Γιατί το 112 λειτούργησε ως δια μαγείας μέσα σε λίγους μήνες και μέχρι τότε δεν μπορούσε να λειτουργήσει και το είπε ο Εισαγγελέας έδρας… Αν θεωρείται ότι δολοφονήθηκαν στα Τέμπη, γιατί κάποιος σκόπιμα τα δολοφόνησε, τότε κάθε θύμα στην Πατρών – Πύργου και στους δρόμους που δεν έγιναν και τώρα ολοκληρώνονται θα έπρεπε να έχει ως φυσικό αυτουργό, δολοφόνο, τον κάθε Υπουργό.

Α.Β: Τα βάζετε όλα σε ένα τσουβάλι. Αλλά αν θέλετε να σας απαντήσω για το Μάτι, ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν και εκεί πολιτικές ευθύνες. Δεν συμμερίζεστε το συναίσθημα των ανθρώπων καθόλου.

Π.Μ: Αφήστε με κα. Βούλγαρη να μιλήσω.

Α.Β: Σας έχω αφήσει. Σας ακούμε συνέχεια κύριε Μαρινάκη.

Α.Β: Έχετε κάνει το ένα φάουλ πίσω από το άλλο κύριε Μαρινάκη. Το έχετε αντιμετωπίσει ως τροχαίο.

Π.Μ: Δεν δέχομαι να λέτε ότι δεν έχουμε συναίσθημα.

Α.Β: Δεν το λαμβάνετε υπόψιν, είπα.

Π.Μ: Θα πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχουν χώροι ιεροί…

Α.Β: Όταν καιγόταν τα φυλάκια δεν σας ένοιαζε δηλαδή. Όταν δάκρυζαν οι Εύζωνοι από τα δακρυγόνα δεν σας ένοιαζε….

Π.Μ: Κακώς, κακώς.

