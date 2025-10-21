search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:32
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 11:11

«Μετωπική» Μαρινάκη – Βούλγαρη για τα Τέμπη – «Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν από την κρατική αναλγησία» – «Το ίδιο να πείτε και για το Μάτι» (Video)

21.10.2025 11:11
marinakis_voulgari_new

Σε πολύ υψηλούς τόνους αντιπαρατέθηκαν το πρωί στο Mega η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για την τραγωδία των Τεμπών, με αφορμή την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η Α. Βούλγαρη χαρακτήρισε ως «δολοφονία» το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα, με τον Π. Μαρινάκη να απαντά ότι υπό αυτή τη λογική και οι νεκροί στο Μάτι δολοφονήθηκαν, όπως και κάθε νεκρός στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, πριν τα έργα που την έκαναν ασφαλή.

Ο «καυτός» διάλογος εξελίχθηκε κάπως έτσι:

Ανθή Βούλγαρη: Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν από την κρατική αναλγησία, αν υπήρχε η σύμβαση 717, δεν θα είχαμε τόσους νεκρούς. Θέλετε να πείτε θυσιάστηκαν; Δεν το δέχομαι. Αυτοί οι γονείς κάπως πρέπει να βγάλουν τον πόνο που έχουν. Όταν έρχεται ο πρωθυπουργός της χώρας – τυχαία; άτυχα; δεν ξέρω – και μετά τον Πάνο Ρούτσι λέει θα ψηφιστεί τροπολογία, καταλαβαίνεται ότι είναι προκλητικό. Δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνεται.

Παύλος Μαρινάκης: Τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό δυστύχημα με τον πλέον μοιραίο τρόπο γιατί «συναντήθηκαν» τυχαία μοιραία λάθη με αστοχίες…

Α.Β: Πολιτικές.

Π.Μ: …και παθογένειες του ελληνικού κράτους. Αν θεωρείτε ότι τα παιδιά αυτά δολοφονήθηκαν όπως λέτε, τότε αντίστοιχα θα πρέπει να πείτε για όσους σκοτώθηκαν στο Μάτι, ότι δολοφονήθηκαν από το Κράτος. Δεν ακούσαμε κανέναν να το λέει αυτό. 

Α.Β: Μην τα μπερδεύετε κύριε Μαρινάκη

Π.Μ: Μισό λεπτό… Κυρία Βούλγαρη είναι βαριά λέξη. 

Α.Β: Σκοτώθηκαν, για να μην σας πέφτει βαρύ…

Π.Μ: Το είπατε όμως…

Α.Β: Το αλλάζω για να μην σας πέφτει βαρύ

Π.Μ: Δεν θεωρώ ότι τη λέξη «δολοφόνησαν» την προσπερνάμε. Το 112, το 2019 λειτούργησε…

Α.Β: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εσείς οι πολιτικοί δεν έχετε καμία ευθύνη; Αυτό λέμε…

Π.Μ: Αφήστε να μιλήσω. 

Α.Β: Σας αφήνω, πόση ώρα μιλάτε, αλλά ακούμε αυτά που μας λέτε συνέχεια.

Π.Μ: Μου είπατε κάτι πολύ χοντρό.

Α.Β: Ωραία θα το επαναλάβω, το επαναλαμβάνω…

Π.Μ: Αν θεωρείται πως αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν – εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν ευθύνες – τότε αυτοί που σκοτώθηκαν στο Μάτι, θα έπρεπε να πούμε ότι δολοφονήθηκαν. 

Α.Β: Είναι άλλο θέμα…

Π.Μ: Αφήστε να τελειώσω, έχω να πω δυο πράγματα. Γιατί το 112 λειτούργησε ως δια μαγείας μέσα σε λίγους μήνες και μέχρι τότε δεν μπορούσε να λειτουργήσει και το είπε ο Εισαγγελέας έδρας… Αν θεωρείται ότι δολοφονήθηκαν στα Τέμπη, γιατί κάποιος σκόπιμα τα δολοφόνησε, τότε κάθε θύμα στην Πατρών – Πύργου και στους δρόμους που δεν έγιναν και τώρα ολοκληρώνονται θα έπρεπε να έχει ως φυσικό αυτουργό, δολοφόνο, τον κάθε Υπουργό.

Α.Β: Τα βάζετε όλα σε ένα τσουβάλι. Αλλά αν θέλετε να σας απαντήσω για το Μάτι, ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν και εκεί πολιτικές ευθύνες. Δεν συμμερίζεστε το συναίσθημα των ανθρώπων καθόλου.

Π.Μ: Αφήστε με κα. Βούλγαρη να μιλήσω.

Α.Β: Σας έχω αφήσει. Σας ακούμε συνέχεια κύριε Μαρινάκη. 

Α.Β: Έχετε κάνει το ένα φάουλ πίσω από το άλλο κύριε Μαρινάκη. Το έχετε αντιμετωπίσει ως τροχαίο.

Π.Μ: Δεν δέχομαι να λέτε ότι δεν έχουμε συναίσθημα.

Α.Β: Δεν το λαμβάνετε υπόψιν, είπα.

Π.Μ: Θα πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχουν χώροι ιεροί…

Α.Β: Όταν καιγόταν τα φυλάκια δεν σας ένοιαζε δηλαδή. Όταν δάκρυζαν οι Εύζωνοι από τα δακρυγόνα δεν σας ένοιαζε….

Π.Μ: Κακώς, κακώς.

Διαβάστε επίσης

Το Τρίτο τιμά τον άνθρωπο που το έκανε να «ανθίσει» – Μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Το «The Voice of Greece» κατάφερε νταμπλ υψηλής τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18-19/10)

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

asanser new
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

troxaio_lasithi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λασίθι: Τροχαίο που κόβει την ανάσα σε αγώνα ράλι – Αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον γκρεμό, σώος ο οδηγός (video)

vandi-peripoliko-new
LIFESTYLE

Όταν περιπολικό έγινε «ταξί» και μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο – Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:31
euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

asanser new
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

1 / 3