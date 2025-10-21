Το Τρίτο τιμά τον άνθρωπο που το έκανε να «ανθίσει» – Μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Μέσα από κείμενα, σχόλια, συγκριτικές εκτελέσεις, ποιήματα, τραγούδια, αλλά και προσωπικές άγνωστες στιγμές και πτυχές του έργου του Μάνου Χατζιδάκι, φωτίζεται ο εμπνευσμένος, ποιητικός και στοχαστικός πυρήνας της προσωπικότητας του. Μια μοναδική αισθητική, πολιτική και ηθική στάση που διαμόρφωσε την νεοελληνική ευαισθησία.

Καθώς μεθαύριο συμπληρώνεται ένας αιώνας από την γέννηση του ιδιοφυούς μουσουργού με την παγκόσμια ακτινοβολία, το Τρίτο πρόγραμμα της Ελληνική Ραδιοφωνίας, το οποίο γνώρισε σημαντική άνθιση την περίοδο κατά την οποία επικεφαλής του ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπέμποντας πρόγραμμα που κέντριζε το ενδιαφέρον ακροατών όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιών με τη εμβληματική εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη», ετοίμασε και αναπτύσσει ένα πολυεστιακό αφιέρωμα που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Θα μεταδοθούν μια σειρά από ειδικές εκπομπές, συναυλίες και ένθετα ξαναζωντανεύοντας τα λόγια και τα έργα του συνθέτη που επηρέασε, αφύπνισε, ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει τις γενιές που ακολουθούν.

Για τον Μάνο Χατζιδάκι μιλούν στο Τρίτο Πρόγραμμα οι: Δημήτρης Βερνίκος, Αγαθή Δημητρούκα, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καλαντζής, Νίκος Κυπουργός, Μίλτος Λογιάδης, Κατερίνα Σχινά, Μαρία Φαραντούρη και Τηλέμαχος Χυτήρης.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

12:00 «Αναζητώντας την Κυρία με τη Στρυχνίνη». Ο μαέστρος Χρίστος Παπαγεωργίουκάνει και παρουσιάζει συγκριτικές εκτελέσεις του πιο γνωστού και δημοφιλούς κύκλου τραγουδιών της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, «ΟΜεγάλοςΕρωτικός». Μέρος 1ο

15:00 «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» με τους Μάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα-«Ο Κύκλος του C.Ν.S.» και «Ρυθμολογία».

17:00 «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα-«Η Εποχή της Μελισσάνθης» με σχόλια του Τηλέμαχου Χυτήρη.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

12:00 «Αναζητώντας την Κυρία με τη Στρυχνίνη» με το Χρίστο Παπαγεωργίου-«Ο Μεγάλος Ερωτικός», μέρος 2ο

15:00 «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» με τους Μάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα. «Το καταραμένο Φίδι» και «Όρνιθες».

17:00 «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα. «Αμοργός» με σχόλια του Νίκου Κυπουργού.

23:00 «Βραδινές Αρμονίες» με τον Γιώργος Κωνσταντίνου. Μικρά αστέρια για τον Μάνο. Λαμπερές ηχητικές στιγμές μέσα στην μεγάλη άβυσσο του χρόνου.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

08:00 «Όλα τα πρωινά του Τρίτου/Αισθηματική Αγωγή». Ο Γιώργος Φλωράκης την πρώτη ώρα της εκπομπής ανακατεύει κείμενα, σχόλια, ποιήματα και τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι φωτίζοντας όψεις της προσωπικότητας ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής.

09:00 στο στούντιο του Τρίτου η Κατερίνα Σχινά, συνεργάτιδα του Μάνου Χατζιδάκι στο περιοδικό «Τέταρτο», θυμάται, πρόσωπα και ιστορίες ανασυνθέτοντας τη συνολική άποψη του κορυφαίου δημιουργού για την επικαιρότητα και τον πολιτισμό.

10:00 «Όλα τα πρωινά του Τρίτου/Σήμερα» με τον Πάρι Μέξη ο οποίος θα επιχειρήσει έναν ραδιο-εορτασμό στον Άγιο, όπως τον αποκαλεί, του Τρίτου Προγράμματος, εστιάζοντας στην προσωπικότητα του ποιητή-μουσικού, στο ρηξικέλευθο και αντισυμβατικό πνεύμα του και κυρίως στον λόγο του που επηρέασε καθοριστικά την εποχή του και δίδαξε νέους δρόμους ελευθερίας όχι μόνο στην μουσική και στον πολιτισμό αλλά και στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας.

11:00 «Όλα τα Πρωινά του Τρίτου/Η Απόδραση των 11» με το Διονύση Μαλλούχο. Στο στούντιο του Τρίτου ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι στην Ορχήστρα των Χρωμάτων μιλά για τη δική του ερμηνευτική σχέση με το μουσικό έργο του Μάνου, το σκεπτικό του Χατζιδάκι για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα ίδρυσης μιας τέτοιας ορχήστρας, αλλά και για τον Χατζιδάκι-μαέστρο, τον Χατζιδάκι-συνεργάτη, τον Χατζιδάκι-ευεργέτη, τον Χατζιδάκι ως έμπνευση, παρουσία και κίνητρο για δημιουργία και πολιτισμό.

12:00 «Αναζητώντας την Κυρία με τη Στρυχνίνη» με το ΧρίστοΠαπαγεωργίου – «Blue» (1968) – Η φιλόδοξη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι για την μελαγχολική ταινία που πέρασε γρήγορα στη λήθη.

15:00 «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» με τουςΜάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα.

17:00 «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα –«Καπετάν Μιχάλης» με σχόλια της Μαρίας Φαραντούρη.

18:00 «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια;» με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη

Ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ ξαναφέρνει τον Μάνο Χατζιδάκι στο Τρίτο με στόχο να κατατροπώσει – όπως έκανε πάντα – το φόβο της φθοράς και του θανάτου: ειδικά όταν γίνονται οι βασικές αφορμές για ένα συντηρητισμό που επανακάμπτει -δυστυχώς- πανίσχυρος σε όλο τον κόσμο.

22:00 «Ο διεθνής Χατζιδάκις » με τους Θάνο Μαντζάνα & Θάνο Φουργιώτη.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

12:00 «Αναζητώντας την Κυρία με τη Στρυχνίνη» με το ΧρίστοΠαπαγεωργίου–Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι για τον κινηματογράφο.

15:00 «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» με τουςΜάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα– «Πορνογραφία», «Πασχαλιές μέσα από τη Νεκρή Γη», «Το βαλς των χαμένων ονείρων». Συνέντευξη με τον Μίλτο Λογιάδη και μουσικά αποσπάσματα.

17:00 «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα, «Καίσαρ και Κλεοπάτρα» με σχόλια του Αλκίνοου Ιωαννίδη.

19:00 «Αυτόματος Τηλεφωνητής» με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη, Μήνυμα στον (και από τον) Μάνο Χατζιδάκι – Κλήση στον Μάνο Χατζιδάκι κι η απάντησή του με άλλο μήνυμα μέσα από τις προφητικές παρεμβάσεις του στο δημόσιο βίο που για πολλούς- τότε- έμοιαζαν αδικαιολόγητα υπερβολικές.

22:00 «Το δέντρο της Τζαζ» με τη Αφροδίτη Κοσμά– Δημήτρης Καλαντζής – A Jazz Tribute to Manos Hadjidakis.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

07:00 «Εγνατία Οδός» με τον Γιώργο Ντόβολο-Μάνος Χατζιδάκις, εκκλησιαστική ποίηση και μουσική Μέρος 1ο.

Ο ίδιος δεν ανήκει στους συνθέτες που υμνούν την παράδοση και αναπαράγουν βυζαντινά στερεότυπα. Ωστόσο έχει επιρροές τόσο από την υμνολογία όσο και από την βυζαντινή μουσική.

Ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος, θεολόγος-μουσικός, αλλά και οφικιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο βιβλίο του με τίτλο «Τα Χατζιδακικά» ανέδειξε – μεταξύ άλλων – και πτυχές του εκκλησιαστικού… Χατζιδάκι.

16:00 «Ο Θησαυρός της πίσω Αυλής» με το Γιώργο Ν. Φλωράκη – Μουσική και τραγούδια σύγχρονων Ελλήνων και Ελληνίδων, νέων δημιουργών —μελωδών, που, αν και ανήκουν σε μια μεταγενέστερη γενιά από εκείνη του Μάνου Χατζιδάκι, δημιουργούν, συνθέτουν και εκφράζονται στο ίδιο καλλιτεχνικό και πνευματικό μονοπάτι — το μονοπάτι που εκείνος περπάτησε και κληροδότησε.

20:30 «Opera Omnia» με τον Γιάννη Φίλια- Giuseppe Verdi: «La Traviata» με τη μπαγκέτα του Μάνου. Ο Μεγάλος Ερωτικός του ελληνικού πενταγράμμου μπορεί να μην έγραψε όπερες, διηύθυνε όμως μία από τις σημαντικότερες για εμάς παραστάσεις όπερας, την «Traviata» με την Βάσω Παπαντωνίου το 1973 στις Βρυξέλλες.

Θα μεταδοθεί αυτή η ιστορική «Παραστρατημένη», όπως την έπλασε ο μεγάλος Verdi και όπως την ξαναγέννησε η μπαγκέτα του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με την υπέροχη κατάθεση – ψυχής και φωνής – της Βάσως Παπαντωνίου στην ζωντανή ηχογράφηση του 1973 στο θέατρο «La Monnaie» στις Βρυξέλλες, σε σκηνοθεσία Μορίς Μπεζάρ.

23:00 «Ο Μικρές Δεξαμενές Μελάνης» με την Αφροδίτη Κοσμά, Μάνος Χατζιδάκις: Οι γυναίκες των μύθων μου.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

07:00 «Εγνατία Οδός» με τον Γιώργο Ντόβολο-Μάνος Χατζιδάκις, εκκλησιαστική ποίηση και μουσική Μέρος 2ο.

11:00 «Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής» με τη Ραλλού Βογιατζή- Μάνος Χατζιδάκις: Το τελευταίο μουσικό γεγονός – διαμαρτυρία κατά του νεοναζισμού.

16:00 «Ο Θησαυρός της πίσω Αυλής» με το Γιώργο Ν. Φλωράκη.

18:00 «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια;» με το Μενέλαο Καραμαγγιώλη- Το ’62 του Μάνου.

20:30 «Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» με τη Μάρα Καλούδη.

Δύο εμβληματικά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, «Ο Ματωμένος Γάμος» του Φ.Γ.Λόρκα και «Το Λεωφορείον ο Πόθος» του Τ.Ουίλλιαμς, δύο κειμήλια του ραδιοφωνικού θεάτρου τα οποία καταγράφουν την ευτυχή συνεύρεση δημιουργών όπως ο Κάρολος Κουν, ο Νίκος Γκάτσος και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Αναφορές στον Μάνο Χατζιδάκι, τα τραγούδια και την ποίηση του, θα γίνονται καθημερινά (09:55 & 21:55) στο ένθετο «Μοναχή έγνοια η γλώσσα μου», που παρουσιάζει η Μαρία Χατζάρα, Η ίδια επέλεξε και δέκα από τα περίφημα «Σχόλια» του Μάνου Χατζιδάκι, με κριτική και σχολιασμό της επικαιρότητας από τον ίδιο τον συνθέτη, τα οποία μεταδόθηκαν από το 1978 έως το 1980 στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Καθημερινά εξάλλου ως τις 24 Οκτωβρίου στις 09:00, 11:00, 19:00 και 23:00 ακούστε τον Μάνο Χατζιδάκι να καταχερίζει την ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους, να επιπλήττει πολιτικούς και πολιτικές παρατάξεις, να επιτίθεται στα ωδεία και τη βαρυπενθούσα ενδυμασία των μουσικών των συμφωνικών ορχηστρών, να σχολιάζει κοινωνικά θέματα και να αναφέρεται στην Κρήτη και στους Αγώνες Λύρας στα Ανώγεια.

Τέλος, δέκα απόβλεπες παρεμβάσεις του «Λαχειοπώλη του Ουρανού» σε παραγωγή του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, μία για κάθε δεκαετία, επαναφέρουν τη δυναμική παρουσία του στο ραδιόφωνο και τις ζωές μας (μεταδόσεις καθημερινά στο πλαίσιο του αφιερώματος στις 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 20:00 και 00:00).

