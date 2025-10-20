Τη συνεργασία της με το Open ανακοίνωσε η Άρια Καλύβα

Με το Open και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ξεκινά συνεργασία η Άρια Καλύβα, όπως επιβεβαίωσε η ίδια από αέρος.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος, μιλώντας στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα, αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στον παρουσιαστή, όταν ρωτήθηκε επιβεβαίωσε ότι θα εμφανίζεται στο κανάλι και την εκπομπή του Σαββατοκύριακου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου.

«Να σου ευχηθώ κι εγώ καλή αρχή, γιατί κάνω κι εγώ ανακοινώσεις, δεν κάνεις μόνο εσύ. Το λέω επισήμως ότι από σαββατοκύριακο ξεκινάς με Λάμπρο και Ιωάννα;», ρώτησε ο Θανάσης Πάτρας με τη δημοσιογράφο να απαντά: «Καλά τα πας! Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και σε εσάς τα καλύτερα».

