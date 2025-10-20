search
20.10.2025 18:25

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (17/10) το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

20.10.2025 18:25
Καθώς είχε… ρεπό ο «Άγιος έρωτας» στον Alpha, η νέα δραματική σειρά του σταθμού, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τον διαδέχθηκε στην κορυφαία θέση τηλεπροτιμήσεων της περασμένης Παρασκευής.

Ο δρόμος για την κορυφή είχε… στρωθεί χάρη στην επίσης δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς», επίσης του Alpha, που έδωσε καλή πάσα τηλεθέασης στη κοιωνικoδραματική σειρά εποχής. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, στους 725.000 τηλεθεατές που παρέμειναν σταθεροί στο κανάλι, όταν τελείωσε η προβολή επεισοδίου της σειράς «Να μ’ αγαπάς» και άρχισε εκείνο της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», προστέθηκαν άλλοι 53.000 τηλεθεατές.

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν η «Γη της ελιάς» με τέταρτη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Δυναμική πρεμιέρα κατάφερε, κατά τη Nielsen, η εκπομπή «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία πλασαρίστηκε στην ένατη θέση του Top 10 της ημέρας, καταφέρνοντας να αυξήσει τον όγκο τηλεθεατών σε επίπεδο πάνω από εκείνο που είχε η «Γη της ελιάς», όμως η σύνθεση του τηλεοπτικού κοινού μπροστά στους δέκτες του ήταν διαφοροποιημένο προς τα κάτω, κυρίως λόγω του προχωρημένου της ώρας.

Τη 10αδα συμπλήρωσε η περιηγητική εκπομπή «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

