Δημοσιογράφος της ΕΡΤ 3 χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητος και επικίνδυνος για την Τουρκία – Ερώτηση Αρναούτογλου στην Κάγια Κάλας

«Ανεπιθύμητο και επικίνδυνο για τη χώρα» κήρυξε η Τουρκία τον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη της ΕΡΤ3.

Ο δημοσιογράφος ενημερώθηκε στα σύνορα, από τις τουρκικές Αρχές που του απαγόρευσαν την είσοδο στην Γείτονα, ενώ ήταν μέλος πολυμελούς αποστολής της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας- Θράκης ,με προορισμό των Κωνσταντινούπολη με σκοπό την επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, την οποία οργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ.

«Ο συνάδελφος, γνωστός για την πολυετή και αξιόπιστη επαγγελματική του πορεία, αλλά και για το εκτεταμένο δημοσιογραφικό-ερευνητικό έργο του σχετικά με τον Ποντιακό Ελληνισμό, ενημερώθηκε από την τουρκική Αστυνομία, στα σύνορα, ότι του απαγορεύεται η είσοδος στην Τουρκία, χωρίς καμία σαφή αιτιολόγηση πέραν του χαρακτηρισμού του ως «ανεπιθύμητου προσώπου, επικίνδυνου για τη χώρα», σημειώνει η ΕΣΗΕΜΘ στην ανακοίνωση της και επισημαίνει πως «η ενέργεια αυτή μαρτυρά την ανελεύθερη αντίληψη των τουρκικών Αρχών σχετικά με τη δημοσιογραφία και την Ενημέρωση, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος των δημοσιογράφων να κινούνται, να ερευνούν και να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς περιορισμούς».

Η ΕΣΗΕΜΘ ενημέρωσε τον Γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Η πλήρης ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜΘ αναλυτικά αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την ενέργεια των τουρκικών Αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο στην Τουρκία στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, που συμμετείχε σε πολυμελή αποστολή μελών της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, την οποία οργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Ο συνάδελφος, γνωστός για την πολυετή και αξιόπιστη επαγγελματική του πορεία, αλλά και για το εκτεταμένο δημοσιογραφικό-ερευνητικό έργο του σχετικά με τον Ποντιακό Ελληνισμό, ενημερώθηκε από την τουρκική Αστυνομία στα σύνορα ότι του απαγορεύεται η είσοδος στην Τουρκία, χωρίς καμία σαφή αιτιολόγηση πέραν του χαρακτηρισμού του ως «ανεπιθύμητου προσώπου, επικίνδυνου για τη χώρα».

Η ενέργεια αυτή μαρτυρεί την ανελεύθερη αντίληψη των τουρκικών Αρχών σχετικά με τη δημοσιογραφία και την Ενημέρωση, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος των δημοσιογράφων να κινούνται, να ερευνούν και να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς περιορισμούς.

Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, πέρα από τις άμεσες ενέργειές του την περασμένη Παρασκευή 17/10 για την ασφαλή επιστροφή του Νίκου Ασλανίδη σε ελληνικό έδαφος, συναντήθηκε χτες, Σάββατο 18/10, με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα, και συζήτησε μαζί του την υπόθεση για την οποία έχει ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, ενημέρωσε για το ζήτημα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και προετοιμάζει σχετικές καταγγελίες σε φορείς και όργανα της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας, ώστε να καταδικαστεί η απαράδεκτη στάση που σταθερά διατηρεί η Τουρκία απέναντι στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Ο Νίκος Ασλανίδης σε σχετική ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια περιγράφει το περιστατικό και πως τελικά βρέθηκε να κρατείται από τις τουρκικές Αρχές οι οποίες έπειτα από παρέμβαση του Έλληνα προξένου στην Ανδριανούπολη «πείστηκαν να με αφήσουν και με περιπολικό της τουρκικής αστυνομίας με μετέφεραν στο τελωνείο των Κήπων», αναφέρει ο Ασλανίδης, ενώ λίγο μετά Έλληνας αστυνομικός σε συνομιλία μαζί του έκανε την εκτίμηση, όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος πως «προφανώς ενόχλησαν τα ντοκιμαντέρ που κάνατε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τους αγνοούμενους της Κύπρου…»

Με νεώτερη ανάρτηση του στην οποία υπάρχουν αναφορές στον τουρκικό Τύπο για το συμβάν βρήκε την εξήγηση, όπως αναφέρει, που δεν του έδωσαν οι τουρκικες Αρχές.

Ερώτηση Αρναούτογλου στην Κάλας

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σχετικά με την απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία που επιβλήθηκε στον Έλληνα δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη στις 17 Οκτωβρίου 2025.

Ο κ. Ασλανίδης, μέλος αποστολής της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας–Θράκης στην Κωνσταντινούπολη για συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, χαρακτηρίστηκε αυθαίρετα «ανεπιθύμητο πρόσωπο, επικίνδυνο για τη χώρα» από τις Τουρκικές αρχές, χωρίς καμία αιτιολόγηση.

«Πρόκειται για μια κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος των δημοσιογράφων να κινούνται, να ερευνούν και να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς περιορισμούς», τόνισε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Με την ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής ζητά από την Ύπατη Εκπρόσωπο να αξιολογήσει το περιστατικό στο πλαίσιο της γενικότερης κατάστασης της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία, να το εγείρει επισήμως στις συνομιλίες με την Τουρκική πλευρά και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά εργαλεία ώστε να καταστεί σαφές ότι τέτοιες πρακτικές είναι ασύμβατες με τις Ευρωπαϊκές αξίες και τις δεσμεύσεις μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

«Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία παραμένει επίσημα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, εξακολουθεί να παραβιάζει θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, όπως η ελευθερία του λόγου και η ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας. Η Ευρώπη οφείλει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα: η ανεξάρτητη δημοσιογραφία δεν είναι απειλή για τις δημοκρατίες μας, αλλά θεμέλιο της ελευθερίας τους», υπογράμμισε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

