Ευλαμπία Ρέβη- Γιώργος Κουρδής σε νομική δίνη με ΣΚΑΪ

Οι κινήσεις στον εξω-τηλεοπτικό τοπίο του ΣΚΑΪ με τους δημοσιογράφους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή «εκτοπισμένους» παρουσιαστές της καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την οποία πλέον παρουσιάζει ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης, φαίνεται πιο ξεκάθαρα κάθε φορά, ότι θα ακολουθήσουν τη νομική οδό.

Έπειτα από τις μεθοδεύσεις αδρανοποίησης των δυο δημοσιογράφων, αργά το μεσημέρι της Παρασκευής στον Κουρδή επιδόθηκε καταγγελία της σύμβασης εργασίας του. Είχε στο μεταξύ προηγηθεί ανταλλαγή εξωδίκων των δύο πλευρών, σημάδι ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί προς επίλυση στα δικαστήρια.

Ο δημοσιογράφος προτίθεται να καταθέσει αγωγή σε βάρος του ΣΚΑΪ, αναφέρουν δημοσιογραφικοί κύκλοι που είναι σε θέση να γνωρίζουν, με την οποία θα ζητά να αναγνωριστεί η απόλυση του ως παράνομη και καταχρηστική και ως εκ τούτων, παράλληλα αξιώνει αποζημίωση για πρόκληση ηθικής βλάβης.

Η Ευλαμπία Ρέβη, έγκυος έξι μηνών- ο σταθμός ήταν ενήμερος από περίπου τα μέσα Ιουλίου, όταν σε σύσκεψη, τότε, η δημοσιογράφος μοιράστηκε το χαρμοσυνο γεγονός με στελέχη του ΣΚΑΙ- παραμένει τυπικά εργαζόμενη στο κανάλι, αλλά… άνευ αντικειμένου.

Με εξώδικες δηλώσεις τους οι δύο δημοσιογράφοι καταγγέλλουν τον σταθμό για βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους και υποβάθμιση των επαγγελματικών ρόλων τους.

Η Ρέβη καταγγέλλει τον ΣΚΑΪ για μονομερή μείωση αποδοχών και συνθήκες εργασιακής πίεσης εξαιτίας των οποίων προσβάλλεται η προσωπική αξιοπρέπεια της, όπως αναφέρεται στο εξωδικό. Επίσης κάνει λόγο για «κακομεταχείριση και ηθική αποδόμηση» με την επισήμανση της επιφύλαξης για κάθε νόμιμο δικαίωμα.

Ο Κουρδής στο εξώδικό σημειώνει προσπάθεια διάσπασης των συμφωνιών που συνδέει τους δύο συναδέλφους- δηλαδή την Ρέβη κι εκείνον-ώστε να αποδυναμωθεί η ισχύς της συνεργασίας τους. Ακόμη καταγγέλλει περικοπές και μεθοδεύσεις που είχαν στόχο-αναφέρει- να τον εξαναγκάσουν σε παραίτηση και αποχώρηση.

Και οι δύο πάντως υπογραμμίζουν ότι η σχέση με το σταθμό διέπεται από ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκε μονομερώς.

