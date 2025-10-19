Σωτήρης Τσαφούλιας: «Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη το προσβάλουν αυτοί που είναι εντός κοινοβουλίου» (video)

Σε σχόλιό του για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έκανε κριτική κατά της κυβέρνησης για τη στάση της στο θέμα του μνημείου.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, μιλώντας στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» ανέφερε πως αν προσβάλει κάποιος το μνημείο, αυτός δεν είναι ο Ρούτσι, αλλά όσοι βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο με τη στάση τους.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους και που τιμά τους ανθρώπους των οποίων δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα και θυσιάστηκαν για τη χώρα. Το μνημείο δεν προσβάλλεται ούτε ο Άγνωστος Στρατιώτης από κανένα Πάνο Ρούτσι, από κανένα αντίσκηνο κι από καμία γλάστρα. Αυτοί που προσβάλουν το μνημείο βρίσκονται εντός του κοινοβουλίου, όχι εκτός» είπε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το μνημείο.

