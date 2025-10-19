search
Prime time: Με τρία «όπλα» ο ANT1 στη μάχη του ανταγωνισμού – Η «απάντηση» σε «Αλ Τσαντίρι» και «Σόι Σου»

Με τον «Δικαστή», τους «Ράδιο Αρβύλα» και το «Vinylio» ρίχνεται στη μάχη του ανταγωνισμού τον Νοέμβριο ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το ένθετο RealLife της RealNews, ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται για δυναμική αντεπίθεση στην prime time του Νοεμβρίου, σχεδιάζοντας έναν ευρύ σχηματισμό που αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα του τηλεοπτικού ανταγωνισμού.

Η στρατηγική του ΑΝΤ1 βασίζεται σε τρεις ισχυρές προσθήκες:

  1. Η δραματική πρεμιέρα του «Δικαστή»: Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor». Με αντιπάλους τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Νίκο Ψαρρά, η σειρά παίρνει θέση στην prime time της Κυριακής με διπλό επεισόδιο.

2. Η επιστροφή των «Ράδιο Αρβύλα»: Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου επιστρέφουν οι Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης που έρχονται ετοιμοπόλεμοι στο καθημερινό slot των 20:00, εναλλάσσοντας με τους «Boomers». Μάλιστα την πρώτη εβδομάδα θα μεταδοθεί από Δευτέρα έως Τετάρτη γιατί την Πέμπτη θα δούμε ζωντανά ποδοσφαιρικό αγώνα του Γιουρόπα Λινγκ. Η εκπομπή «Vinylio» θα ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα.

3.Το τελικό χτύπημα με «Παιχνίδια Εκδίκησης»: Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου επιστρέφουν στο slot των 22:30 τα «Παιχνίδια Εκδίκησης», με τους Νίκο Κουρή και Μαριλίτα Λαμπροπούλου να οδηγούν τη σειρά στην τελική αναμέτρηση.

Παράλληλα, ο ΑΝΤ1 ενισχύει το πρόγραμμά του αυξάνοντας τη δοσολογία του «Γιατί ρε Πατέρα» σε δύο επεισόδια την εβδομάδα, ενώ μετά το φινάλε της σειράς «Σέρρες» στις 28 Οκτωβρίου, το κενό καλύπτει η κωμική σειρά με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, που θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 μετά το «Grand Hotel».

Η «απάντηση» του ανταγωνισμού

Το MEGA ενεργοποιεί τη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» (με Λάλο και Λαμπροπούλου) από 1η Νοεμβρίου στις 21.00, ενώ από τις 29 Οκτωβρίου επιστρέφει ο Λάκης Λαζόπουλος με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο ALPHA εντωμεταξύ «ποντάρει» στο «Σόι Σου» που αυτή την εβδομάδα θα παίξει σε επανάληψη στην prime time της Κυριακής, κάτι που ίσως παίξει ρόλο στην απόφαση για την ημέρα μετάδοσης των νέων επεισοδίων.

