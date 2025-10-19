Γιάμαλη για Άγνωστο Στρατιώτη: Όση χλωρίνη και να ρίξεις, τα Τέμπη θα πάψουν να λειτουργούν ως συλλογικό τραύμα μόνο αν αποδοθεί δικαιοσύνη

Για την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», τις αγωνίες της, αλλά και για την επικαιρότητα μίλησε η Αναστασία Γιάμαλη στο rosa.gr.

«Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να γνωρίζω ότι κάποιες από τις απόψεις μου είναι μειοψηφικές. Οι μειοψηφίες αλλάζουν τον κόσμο», είπε η δημοσιογράφος του Mega, τονίζοντας πως είναι «βαθιά υποκριτικό να προσπαθούμε να πείσουμε ότι κατέχει ο καθένας ή η καθεμία από εμάς τη μία και μοναδική αλήθεια».

«Πάρα πολύς κόσμος στον δρόμο μου λέει “εγώ διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά σε βλέπω”. Τιμή μου και σε ευχαριστώ. Και να κάτσουμε να συζητήσουμε γιατί διαφωνείς. Πάντα αφιερώνω χρόνο στον κόσμο που μπαίνει στη διαδικασία να έρθει να συζητήσουμε. Και πάντα υπάρχει σεβασμός στη διαφωνία», εξήγησε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Φοβάμαι τα πάντα»

«Φοβάμαι τα πάντα. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Μερικές φορές δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, γιατί επειδή ακριβώς είμαι πολύ προσεκτική, μετράω τα λόγια μου μία και δύο και τρεις φορές. Κι όμως δεν μπορείς να αποφύγεις τη στοχοποίηση από συγκεκριμένους κύκλους. Μπορεί μερικές φορές να είναι και από πάρα πολύ ψηλά», αποκάλυψε.

Και πρόσθεσε: «Από τη μία τρομάζω, αλλά από την άλλη πρέπει να συνεχίσω και να ζω και να υπάρχω ως αυτό που έχω επιλέξει να είμαι. Και αυτό δεν το χαρίζω σε κανέναν».

Για τα επίθετα που κατά καιρούς της προσάπτουν, η Αναστασία Γιάμαλη είπε: «Είμαι αριστερή και φεμινίστρια (…). Θεωρώ πολύ εύκολη την ταμπέλα. Δηλαδή, αν κλείσουμε την κάμερα, μπορώ να σου πω τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος και να το βασίσω πολύ πιο έγκυρα σε σύγκριση με αυτά που κατά καιρούς λένε για εμένα. Είμαι ένας άνθρωπος που σιχαίνεται την αδικία. Και που πάντα θα στέκεται στο πλευρό εκείνων που το έχουν ανάγκη».

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, η Αναστασία Γιάμαλη δήλωσε πολύ ανήσυχη για την επόμενη μέρα στη Γάζα. «Ξέρω ότι είναι ανάγκη για την ανθρωπότητα να μπει ένα τέλος σε αυτή τη γενοκτονία. Ανησυχώ για την επόμενη μέρα. Ανησυχώ για το πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Μακάρι η πολιτισμένη Δύση να είχε κάνει περισσότερα για τη Γάζα. Όχι με όρους Μεσσία, αλλά με όρους ανθρωπιάς και αλληλεγγύης», εξήγησε.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από το δικαίωμα ενός γονέα να μάθει γιατί και πώς σκοτώθηκε το παιδί του»

Αναφορικά με την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η δημοσιογράφος επισήμανε: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από το δικαίωμα ενός γονέα να μάθει γιατί και πώς σκοτώθηκε το παιδί του. Με ενόχλησε πάρα πολύ η διατύπωση «εκδήλωση». Δεν ήταν εκδήλωση, ήταν μια απεργία πείνας 23 ημερών».

»Προφανώς, ενόχλησε και ενοχλεί το γεγονός ότι αυτά τα 57 ονόματα είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά ακριβώς μπροστά από το κοινοβούλιο, ακριβώς μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Όμως όση χλωρίνη και να ρίξεις, τα Τέμπη θα πάψουν να λειτουργούν ως συλλογικό τραύμα μόνο όταν και αν αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

«Συχνά μπερδεύουμε τη δικαιοσύνη με τη δικαστική εξουσία. Η Δικαιοσύνη είναι ιδέα, όμως η δικαστική εξουσία είναι άνθρωποι που μπορεί κάποιες φορές να κάνουν και λάθη. Ισχυρίζομαι ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Δεν είμαι υπέρμαχος αυτού που λέμε κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δηλαδή, αν το κοινό περί δικαίου αίσθημα ήταν κρεμάλες κάποια στιγμή, δεν είμαι καθόλου με αυτό. Θεωρώ όμως ότι για να μιλάμε για Δικαιοσύνη, πρέπει και η δικαστική εξουσία να σκύβει, να αφουγκράζεται τις κοινωνικές ανάγκες και να αντιλαμβάνεται τα ζητήματα όχι πάντα αφ’ υψηλού. Νομίζω ότι υπάρχει μία απόσταση από αυτό και το λέω με κάθε σεβασμό στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης», διευκρίνισε.

»Όπως όμως όταν λέμε για Υγεία δεν αναφερόμαστε στους γιατρούς, που οι περισσότεροι κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους και υπάρχουν και κάποιοι που δεν την κάνουν, έτσι θα ήθελα να μην αναφερόμαστε με τον γενικό όρο Δικαιοσύνη σε όλους τους δικαστές. Η υπόθεση των Τεμπών έχει πληγώσει τόσο βαθιά και τόσο οριζόντια. Γιατί τα Τέμπη είναι ένα ηθικό τελικά ζήτημα. Το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά, μάζεψαν περισσότερο κόσμο από ό,τι μάζεψαν στον ένα χρόνο, σημαίνει ότι έγιναν πράγματα σε αυτή τη διαδρομή, που δεν κάλυψαν τον κόσμο. Αντιθέτως ενίσχυσαν την αντίδρασή του και την ανάγκη του να αμφισβητήσει», εξήγησε μεταξύ άλλων.

