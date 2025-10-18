Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται – Δεν είναι περιβόλι κανενός»

«Ο στρατιώτης είναι άγνωστος. Γνωστοί βγαίνουν μόνο από τη Βουλή και μετά είναι ο άγνωστος που έχασε το παιδί του, ο άγνωστος που δεν έχει να φάει. Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται», επισήμανε ο Λάκης Λαζόπουλος

«Το Σύνταγμα ανήκει σε όλους και όχι στην οικογένεια Μητσοτάκη, την οικογένεια Παπανδρέου ή την οικογένεια Τσίπρα. Δεν είναι περιβόλι τους, δεν είναι η αυλή τους», πρόσθεσε, μιλώντας στο Mega, με αφορμή την πρεμιέρα Αλ Τσαντίρι στις 29 Οκτωβρίου

«Είναι σαν να δυσφορούν από την πίεση του κόσμου και να θέλουν περισσότερο χώρο… Να παίρνουν τα τετραγωνικά που ανήκουν στον κόσμο», παρατήρησε, σχολιάζοντας την τροπολογία με την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να «αποστειρώσει» τον χώρο μπροστά από το Μνημείο.

Ο δημοφιλής δημιουργός μίλησε και για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας πολύ ήσυχα καλός άνθρωπος. Έχει μία ηρεμία και αποφασιστικότητα που είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Δεν βγήκε να θυμώσει και να φωνάξει, έλεγε αυτά που ήθελε να πει η ψυχή του συγκκροτημένα, με ένα συντακτικό ψυχής».

«Ο ρόλος του αστυνομικού θα ήταν πιο επίκαιρος από ποτέ»

Μιλώντας για τους «Δέκα Μικρούς Μήτσους», ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε πως νιώθει μεγάλη συγκίνηση και αποκάλυψε πως ο ρόλος του αστυνομικού θα ήταν επίκαιρος σήμερα.

«Μου φέρνει αγάπη και συγκίνηση όταν βλέπω τους “Μικρούς Μήτσους”. Ήταν ακριβώς τι σκεφτόταν ο ένας και ο άλλος, τι θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε εκείνη τη στιγμή σπάζοντας τους τοίχους. Αυτή ήταν η βασική μου σκέψη».

«Οι αστυνομικοί έχουν γίνει κομμάτι των εκπομπών πλέον. Η λογική αυτή γίνεται για να εξοικειωθεί ο κόσμος με την αστυνομία. Έχετε δει ποιητή, συγγραφέα, σατιρικό να είναι μόνιμος; Γιατί δεν θα είναι συντηρητική η άποψη. Χρειάζονται τη συντηρητική άποψη – κολόνα. Πάει να ξεφύγει ο παρουσιαστής, ο αστυνομικός θα το φέρει στα ίσια. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι εκπομπές που έχουν αστυνομικούς», πρόσθεσε.

«Η ΝΔ δίνει απεριόριστη θεματολογία»

Για την επιστροφή του Αλ Τσαντίρι στις 29 Οκτωβρίου στο Mega, o Λάκης Λαζόπουλος είπε: «Σκέφτομαι πως ότι λες με την ψυχή, την καρδιά σου και σέβεσαι τους ανθρώπους δεν υπάρχει κανένα θέμα».

«Η ΝΔ δίνει θεματολογία απεριόριστη, έχει ανοίξει η γκάμα της. Το 75% έχει συνείδηση της διαφθοράς. Ξέρει πολύ καλά ο κόσμος τι γίνεται. Είναι φοβερό ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα και ότι είναι ωραίο. Ψάχνουμε τον πιο διεφθαρμένο; Τι ψάχνουμε;», αναρωτήθηκε.

Αποκάλυψε μάλιστα πως οι καλεσμένες του πρώτου Αλ Τσαντίρι της τηλεοπτικής σεζόν θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Για την επιστροφή του Τσίπρα

Όσο για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική είπε πως αντιμετωπίζει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο θα του έδινε μία δεύτερη ευκαιρία εάν αυτή τη φορά είχε σωστό μπαλέτο να τον πλαισιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Επειδή την πρώτη τη χρέωσε στο μπαλέτο θα το δεχτώ ότι φταίγανε. Αλλά τη δεύτερη φορά το μπαλέτο πρέπει να πετύχει».

Εκτός από την τηλεόραση, ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» στο θέατρο Βέμπο.

«Όσο εισχωρεί το ψέμα πάνω μας σε οποιοδήποτε τομέα, σου προσθέτει ένα ψέμα και το αναγνωρίζεις ως δικό σου. Επειδή συνηθίζει να ζει με ψέματα της αρέσει», είπε με αφορμή την παράσταση.

