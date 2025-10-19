search
19.10.2025 12:22

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

19.10.2025 12:22
messaropoulou-verikios-new

Για την ένταση που δημιουργήθηκε με την Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day», την εβδομάδα που πέρασε, μίλησε ο Δήμος Βερύκιος στο Mega.

Ο δημοσιογράφος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην έκρηξη και αποκάλυψε όσα έγιναν στη συνέχεια πίσω από τις κάμερες.

Χαρακτήρισε μάλιστα «Απόλυτα αληθινή» τη στιγμή. «Ήθελα να πω δυο πράγματα και να κάνω έναν συνδυασμό με την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα τώρα και πήγαινε και μου χάλαγε τον ειρμό της σκέψης μου. “Κάτσε ρε Τίνα” της λέω, “μη γίνεσαι φρουρός της κυβέρνησης”», εξήγησε.

«Δεν ήξερα ότι το είχε πιάσει ήδη ο Λιάγκας στο “Πρωινό”»

Επισήμανε πως δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει τη συνεργάτιδά του και αποκάλυψε πως της ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη.

«Της είπα, εγώ δεν το είπα με κακία. Μου λέει “όμως θα το πιάσει ο ένας, θα το πιάσει ο άλλος”. Της ζήτησα μετά και συγγνώμη. Δεν ήξερα ότι το είχε πιάσει ήδη ο Λιάγκας στο “Πρωινό”. Και ο έρμος ο Γιωργάκης δεν πρέπει να ζήσει; Δεν πρέπει να πετύχει η εκπομπή του;».

Ο έμπειρος σχολιαστής δεν δίστασε επίσης να μιλήσει για τη σχέση του με την τηλεόραση, τα χρόνια προσαρμογής και συμβιβασμών, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το «Happy Day».

«Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός. Να βαρεθώ δεν βαριέμαι. Φοβάμαι για όλα αυτά που θα γίνουν χωρίς εμένα για εμένα. Βάζω νερό στο κρασί μου τα τελευταία είκοσι χρόνια. Όταν έχεις οικογένεια δυστυχώς συμβιβάζεσαι», εξήγησε.

Ο Δήμος Βερύκιος παραδέχτηκε πως, παρά τις ευκαιρίες που του έχουν δοθεί, δεν θεωρεί τον εαυτό του «κεντρικό» πρόσωπο.

