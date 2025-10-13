search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025
13.10.2025 19:52

Την πήρε το «Σπίτι δίπλα Ποτάμι» την υψηλότερη τηλεθέαση της Παρασκευής (10/10)

13.10.2025 19:52
spiti-dipla-sto-potami

Σταθερή προτίμηση των περισσότερων τηλεθεατών και αυτή την Παρασκευή ήταν η δραματική σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», η οποία μαζί με την επίσης δραματική «Να μ’ αγαπάς» κατάφεραν το 1-2 για τον Alpha στο Top 10 της ημέρας.

Από τη δεύτερη θέση και κάτω οι εκπομπές που συνδιαμόρφωσαν τη short list της Nielsen με τα δημοφιλέστερα προγράμματα είχαν μικροδιαφορές στις επιδόσεις τους, ένδειξη πολυδιάσπασης του τηλεοπτικού κοινού.

